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Gaziantep'in lezzeti menengiç kahvesi turistlerin gözdesi

Gaziantep'in yöresel ürünü menengiç kahvesi, tarihi çarşılarda hem tadımlık hem hediyelik olarak yoğun ilgi görüyor; ziyaretçiler kente götürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep'in lezzeti menengiç kahvesi turistlerin gözdesi

Tarihi çarşılarda menengiç sohbeti:

Gaziantep'in tarihi çarşılarında yerel dükkanlar, ziyaretçilere kentin yöresel ürünlerini tanıtırken menengiç kahvesi ön plana çıkıyor. Hem kuruyemiş tezgâhlarında hem de kahvehanelerde satılan menengiç, farklı aroması ve kokusuyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Üretim ve hazırlık süreci:

Esnaf, menengiçin nasıl elde edildiğini ve kahveye dönüşme sürecini müşterilerine anlatıyor. Menengiç, Antep fıstığının aşılanmamış hali olarak tanımlanıyor; tohumlar toplanıp kavrulduktan sonra öğütülerek kahve haline getiriliyor.

İşletmeciler üretim aşamasını uygulamalı göstererek ziyaretçilere hem bilgi veriyor hem de ikramda bulunuyor. Bu sunumlar, menengiçin seyrini ve lezzet profilini tanımak isteyen turistlerin deneyimini zenginleştiriyor.

Satış trendleri ve mevsimsellik:

Esnaf satışların yıl içinde değiştiğini, özellikle kış aylarında talebin arttığını belirtiyor. Mehmet Hilmi Bağcı, menengiçin üretim sürecini anlatarak, "Menengiç, Antep fıstığının aşılanmamış hali. Aşılanıp fıstık haline geliyor. Biz bunu işletmemizde kavurarak macun haline getirip kahve yaparak müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Menengiç kahvesini herkese tavsiye ediyoruz. Kış günleri de gelmek üzere. Kahvemiz soğuk kış günlerinin vazgeçilmezidir. Vatandaşlardan yoğun ilgi var" dedi.

Benzer şekilde Bülent Bilici de hazırlığı özetleyerek, "Menengiç kahvesi, Gaziantep’le özdeşleşmiş bir üründür. Fıstık ağacı aşılanmadıktan sonra menengiç dediğimiz tohumlar elde edilir. Elde ettikten sonra bunu kavurarak çekim işlemine alırız. Ardından kahvesini elde ederiz. Bunu da müşterilerimize sunarız. Müşterilerimiz kahveyi çok beğeniyor. Kışa doğru satışlarımızda bolluk yaşanıyor çünkü kışın daha çok tüketiliyor" ifadelerini kullandı.

Esnaf, hem paketlenmiş ürün hem de hazır olarak sunulan menengiç kahvesinin yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulduğunu; bazı müşterilerin tadını beğenip büyük miktarlarda alarak yanlarına aldıklarını aktarıyor.

Turistlerin deneyimi ve geri dönüşler:

Ziyaretçiler menengiç kahvesini tattıktan sonra kente özgü hediyelik olarak satın alıyor ve sıkça yurt dışına götürüyor. Ayşe Kızık, "Yurt dışından Gaziantep’e her sene tatile geliyoruz. Her gelişimizde de mutlaka buralara geliyoruz. Buraya adım attığımızda menengiç kahvesini hep tüketiyoruz. Alıp beraberinde yurt dışına da götürüyoruz. Misafirlerimize ikram ediyoruz. Tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim" diyerek memnuniyetini ifade etti.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden geldiğini söyleyen Yasemin Yavuzarslan ise, "Kırklareli Lüleburgaz’dan buraya geldik. Burayı tanımak ve görmek çok güzel. Duygulandım. Biz buraya tarih görmeye ve menengiç kahvesi içmeye geldik. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak Gaziantep ziyaretçileri için menengiç kahvesi, hem tadım hem hediye alternatifi sunan, kentin kültürel mirasıyla bağlantılı bir lezzet olarak yerini koruyor.

Menengiç kahvesi turistleri cezbediyor

Menengiç kahvesi turistleri cezbediyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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