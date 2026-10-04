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Gaziantep’in şampiyonluk yolunda kritik galibiyet

Kamil Ocak’ta Yalova Haremspor’u 70-67 yenen Gaziantep Basketbol, taraftar desteğiyle ligde üçüncü galibiyetini aldı ve sıralamada yükseldi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziantep’in şampiyonluk yolunda kritik galibiyet

maç özeti:

Türkiye Basketbol Ligi 4. haftasında Kamil Ocak Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep Basketbol, Yalova Haremspor'u 70-67 yendi. Ligde şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan kırmızı-siyahlılar bu sonuçla sezonun üçüncü galibiyetini alarak moral kazandı. Karşılaşma boyunca takım savunması ve son bölümdeki soğukkanlı hücumlar maçın kaderini belirledi.

tribünlerin rolü:

Tribünleri dolduran Gaziantepli taraftarlar maç boyu takımlarını destekledi; bu coşku takım üzerinde belirgin bir olumlu etki yarattı. Mücadeleyi Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu ve Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz da tribünden takip etti.

başkanın mesajı ve sonrası:

Maçın ardından soyunma odasına inen Umut Yılmaz, oyuncuları ve teknik heyeti elde edilen galibiyetten dolayı tebrik etti ve sezon boyunca takımın yanında olacaklarını belirtti. Yılmaz, takımın mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün sahada son düdüğe kadar mücadele eden bir takım vardı. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Tribünleri dolduran, maçın başından sonuna kadar takımımızın yanında olan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu takımın yeri Süper Lig’dir. Bunun için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde üçüncü sıraya yükseldi. Kırmızı-siyahlılar ligin 5. haftasında deplasmanda Mersin Spor ile karşılaşacak.

GAZİANTEP BASKETBOL’DAN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ GALİBİYET

GAZİANTEP BASKETBOL’DAN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ GALİBİYET

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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