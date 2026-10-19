Gaziantepli halıcıların rotası Avrupa: dijital dönüşüm ve 2027 koleksiyonları

Avrupa temasları ve heyetin amacı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Ortadoğu pazarındaki tıkanıklıklara ve küresel dalgalanmalara karşı alternatif pazar arayışlarını sürdürüyor. Kolombiya ve Panama temaslarının ardından birlik, Ticaret Bakanlığı desteğiyle Fransa ve İtalya'ya yönelik düzenlenen sektörel dış ticaret heyetini tamamlayarak yurda döndü. Heyetin ana hedefi, mevcut pazarların güçlendirilmesi ve yeni iş birlikleri için zemin hazırlamaktı.

Saha çalışmaları ve B2B görüşmeleri

Paris ve Milano'da gerçekleştirilen program çerçevesinde GAHİB delegasyonu yoğun B2B görüşmeleri ve kapsamlı saha araştırmaları yürüttü. Yapılan görüşmeler, Avrupa alıcılarının Türk halısına gösterdiği ilginin sürdüğünü ve doğru stratejilerle bu pazarlardan önemli ihracat gelirleri elde edilebileceğini gösterdi. Heyet sırasında sektörün 2027 koleksiyonları alıcılara tanıtıldı ve yüz yüze yapılan ikili görüşmelerde geleceğe dönük iş birliği olanakları masaya yatırıldı.

Dijitalleşme vurgusu ve sektör tavsiyeleri

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, sektörün üretmeye, tasarlamaya ve ihraç etmeye devam ettiğini belirterek, Avrupa temaslarının ticaret modellerinde önemli işaretler verdiğini ifade etti. Kaplan, önümüzdeki beş yılın sonlarına doğru geleneksel ihracat anlayışının biçim değiştireceğini ve ticaretin giderek sanal ortamlara taşınacağını vurguladı. Bu bağlamda tüm üreticilere acilen 'Dijital Dönüşüm Ofisleri' kurma çağrısı yaptı ve dijital altyapıya yatırım yapılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Geleceğe hazırlık ve rekabet

Kaplan'ın açıklamaları, sektörde hem üretim hem de pazarlama süreçlerinin dijitalleşmesinin zorunlu hale geleceğine işaret ediyor. Başkanın mesajı, geleneksel yapıyı korurken dijitalleşmeyi iş yapış modellerinin merkezine yerleştirmenin önemini öne çıkarıyor; başarıyı yakalamak isteyen firmaların teknolojiye ve dijital altyapıya yatırım yapması gerektiği vurgulandı.

2027 koleksiyonları ve pazar beklentileri

Paris ve Milano'da sergilenen 2027 koleksiyonları, estetik, kalite ve çevre dostu üretim anlayışıyla dikkat çekti. Avrupalı ithalatçılar ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler, Türk halısına yönelik talebin artarak süreceği yönünde olumlu değerlendirmeler içerdi. Uzmanlar, bu tür nitelikli heyetlerin yakın gelecekte yeni ihracat rekorlarına kapı aralayabileceğini belirtiyor; sektörün dinamizmi ve yenilikçi tasarımları, pazarda rekabet avantajı sağlamaya devam edecek.

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