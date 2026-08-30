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Gaziantep’te birlik ve törenin ritmi: 30 Ağustos İstasyon Meydanı’nda

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı, çelenk sunumu sonrası İstasyon Meydanı’nda öğrenci şiirleri, halk oyunları ve askeri-sivil geçit töreniyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep’te birlik ve törenin ritmi: 30 Ağustos İstasyon Meydanı’nda

Gaziantep’te 30 Ağustos coşkusu

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen törenler, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki çelenk sunumu ile başladı. Ardından kutlama ve geçit törenleri için kalabalık kortejle İstasyon Meydanına geçildi. Gün boyunca hem resmi protokol hem de vatandaşlar bayramın anlam ve önemini vurgulayan görüntülere tanıklık etti.

Törenin akışı:

Tören programı öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunu gösterileriyle başladı. Etkinlikler, askeri birlik ve sivil hizmet araçlarının tören geçidiyle sürdü. Geçit töreninde düzen ve disiplin ön plandaydı; katılımcılar yer yer alkışlarla birlik mesajları verdi. Program, müzik ve gösteriler eşliğinde sona erdi.

Protokol ve katılım:

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep milletvekilleri, vali yardımcıları ve kaymakamlar ile siyasi parti temsilcileri, adli, idari ve askeri erkan katıldı. Ayrıca şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş tören alanındaydı.

Kutlamalar, kent bazında milletin hafızasında yer eden bir gün olarak kayıtlara geçti. Törenlerdeki konuşma ve gösteriler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın hem tarihsel önemine hem de güncel birlik vurgusuna dikkat çekti.

GAZİANTEP’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

GAZİANTEP’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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