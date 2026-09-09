Gaziantep'te büyük randevu: fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışta

maç ve bilet bilgileri:

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ev sahibi tribünleri için bilet fiyatları 2 bin 227 TL ile 7 bin 227 TL arasında, misafir tribün biletleri ise 2 bin 850 TL olarak belirlendi.

satış noktaları ve erişim:

Taraftarlar biletlerini BiletiniAl Dijital kartlarına ve çevrimiçi platforma giderek temin edebilecek. Satışlar www.biletinial.com üzerinden yapılırken, fiziksel satın alma için Millet Bahçesi'nde bulunan Gaziantep FK BiletiniAl noktasına başvurulabilecek.

Kulüp, bilet satışına ilişkin bilgileri resmi kanallardan duyurdu; taraftarların satın alma işlemlerinde belirtilen satış noktalarını kullanmaları gerekiyor.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'NÜN, SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI.