Dolar 48,4696 +0,03%
Euro 56,4994 +0,30%
Bist 14.594,55 +1,31%
Altın Gram 6.933,65 +0,23%
EUR/USD 1,1650 +0,17%
Brent Petrol 100,91 +3,05%
--°

Gaziantep'te büyük randevu: fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışta

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazartesi 20.00'de Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletlerini satışa sundu; fiyatlar 2 bin 227–7 bin 227 TL, misafir 2 bin 850 TL.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Gaziantep'te büyük randevu: fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışta

maç ve bilet bilgileri:

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ev sahibi tribünleri için bilet fiyatları 2 bin 227 TL ile 7 bin 227 TL arasında, misafir tribün biletleri ise 2 bin 850 TL olarak belirlendi.

satış noktaları ve erişim:

Taraftarlar biletlerini BiletiniAl Dijital kartlarına ve çevrimiçi platforma giderek temin edebilecek. Satışlar www.biletinial.com üzerinden yapılırken, fiziksel satın alma için Millet Bahçesi'nde bulunan Gaziantep FK BiletiniAl noktasına başvurulabilecek.

Kulüp, bilet satışına ilişkin bilgileri resmi kanallardan duyurdu; taraftarların satın alma işlemlerinde belirtilen satış noktalarını kullanmaları gerekiyor.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ&#039;NÜN, SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'NÜN, SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum belediyesinin pilates atölyesi 535 kişiye ulaştı
images

Çine’de kuşakları pedalla buluşturan hareketlilik haftası
images

Kayserispor'da iki günlük dinlenme planı
images

orhan süer, taekwondo ankara il temsilciliği görevinden ayrıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aksu orman yangınında enerji düşürüldü, soğutma ve tahliyeler sürüyor

Vucic parlamento feshiyle 25 Ekim 2026'da erken seçim kararı aldı

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun davasında gelin beraat etti

Gürcistan çıkışlı hafif uçak Pazar açıklarında denize acil iniş yaptı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali