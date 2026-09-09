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Kayserispor'da iki günlük dinlenme planı

Kayserispor, Karagümrük ve Esenler Erokspor maçları sonrası Salı ve Çarşamba izin yaptı; Perşembe antrenmanla başlıyor. 7. haftada İstanbulspor'u 14 Eylül Pazartesi ağırlayacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'da iki günlük dinlenme planı

Kayserispor'da kısa süreli toparlanma

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ardı ardına oynanan karşılaşmaların ardından oyuncularına 2 gün izin verdi. Kulüp, ligdeki yoğun program içinde takımın fiziksel ve zihinsel toparlanmasına öncelik tanıyor.

izin programı:

Sarı-kırmızılılar, Karagümrük ve Esenler Erokspor maçlarının ardından Salı ve Çarşamba günlerini izinli geçirirken, haftanın ilk idmanı Perşembe günü yapılacak şekilde planlandı.

hafta içi hazırlık ve maç takvimi:

Kayserispor, ligin 7. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Söz konusu karşılaşma 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak ve takım bu maça Perşembe gününden itibaren hazırlanacak.

kısa değerlendirme:

İki günlük dinlenme periyodu, oyunculara fiziksel yenilenme ve teknik ekibin kadro değerlendirmesi için fırsat sunar. Perşembe başlayacak antrenmanlarla birlikte hazırlıkların hızlanması ve maç öncesi son düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

TFF 1. LİG&#039;DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, PEŞ PEŞE OYNADIĞI MAÇLAR SONRASINDA 2 GÜN İZİNLİ...

TFF 1. LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, PEŞ PEŞE OYNADIĞI MAÇLAR SONRASINDA 2 GÜN İZİNLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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