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Gaziantep'te MÜSİAD ile Kosova heyeti iş birliği kapılarını araladı

MÜSİAD Gaziantep, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ve iş insanlarını ağırlayarak yatırım, ticaret ve yeni iş birlikleri fırsatlarını masaya yatırdı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gaziantep'te MÜSİAD ile Kosova heyeti iş birliği kapılarını araladı

MÜSİAD Gaziantep'in ev sahipliğinde resmi görüşme yapıldı

MÜSİAD Gaziantep Şubesi, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği (Prizren) Yönetim Kurulu Başkanı Varis Gjejlani'nin de aralarında bulunduğu heyeti ağırladı. Toplantıda, Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve yeni iş birliği imkânlarının geliştirilmesi gündeme geldi.

Gaziantep'in potansiyeli ve hedefleri:

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, toplantıda Gaziantep'in üretim, ihracat ve girişimcilik alanındaki güçlü potansiyeline vurgu yaptı. Özdurdu, Kosova'nın özellikle Gaziantepli iş insanları için Balkanlara açılan stratejik bir kapı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yatırım, ticaret ve somut iş birlikleriyle daha da ileri taşınmasının önemini dile getirdi.

Ticari temaslar ve atılacak adımlar:

Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka da Türkiye ile Kosova arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin ekonomik sahada da pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı ve Gaziantep'in üretim ile ticaret kapasitesinin bu sürece katkı sağlayacağını ifade etti. Varis Gjejlani ise ticaret temsilcileri arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin ve somut iş birliklerinin oluşturulmasının öncelikli olduğunu söyledi.

Program kapsamında MÜSİAD Gaziantep üyeleri ile Kosovalı iş insanları temsilcileri arasında ticari bağlantıların kurulması, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ortak iş birliği alanlarının tespiti konularında görüş alışverişi yapıldı. Toplantı, karşılıklı iyi niyet temennileri ve gelecekte hayata geçirilebilecek proje ve iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

KOSOVA CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİM DAMKA (SOLDA) VE MÜSİAD GAZİANTEP ŞUBE BAŞKANI...

KOSOVA CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİM DAMKA (SOLDA) VE MÜSİAD GAZİANTEP ŞUBE BAŞKANI FURKAN ÖZDURDU

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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