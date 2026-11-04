Gaziantep'te parkta öldürülen Mehmet Bulut davasında adliye süreci devam ediyor

duruşma salonunda talepler ve savunmalar

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına maktul ailesi, sanıklar ve avukatları katıldı. Dosyada yargılanan 5 sanık hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasında hepsinin kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dört sanık için adli kontrol tedbirlerinin, bir sanık yönünden ise tutukluluğun devamına karar verdi.

Duruşmada söz alan maktulün annesi, fail/ler hakkında en ağır cezanın verilmesini istedi. Mahkeme sürecinde sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve mazeret talebinde bulununca duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

sanık beyanları ve savcının iddiası:

Tutuklu sanıklardan Ömür S. duruşmada savunma yaptı ve iddiasına göre kendisini olayla ilişkilendiren bazı baskılar olduğunu belirtti. Ömür S., mahkemede şunları söyledi: 'Orhan beni kardeşlerimle tehdit etti. Bende kardeşlerimi korumak için bu suçu üstlenmek zorunda kaldım. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum.' Bu beyan savunma stratejisinin bir parçası olarak kayda geçti.

Savcı, dosyada sunduğu mütalaada tarafların eylemlerinin ve olay yerinde gerçekleşen fiilin kasten öldürme kastına uygun olduğunu öne sürdü ve ilgili cezai sorumluluğun tespiti yönünde görüş bildirdi. Savunma avukatları ise mütalaaya karşı hazırlık yapmak amacıyla ek süre talep etti; mahkeme bu talebi değerlendirerek duruşmayı erteledi.

olayın geçmişi:

Olay, 27 Ocak 2023 gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 25 yaşındaki, evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kişiler tarafından konuşmak amacıyla çağrıldı. Yanlarına gittiği sırada yaşanan tartışma sonrası bulundukları ortamda pompalı tüfekle vuruldu.

Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanan Mehmet Bulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucu 5 kişi hakkında dava açıldı ve yargılama süreci devam ediyor.

Mahkeme, bir sonraki duruşmada savunmaların tamamlanmasının ardından delillerin yeniden değerlendirilmesi ve karar safhasına ilişkin takvime ilişkin yönlendirmelerde bulunacak.

Parkta pompalı tüfekle öldürülen Mehmet Bulut'un davasında yargılama sürüyor