Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,3637 +0,77%
Bist 11.477,26 +4,12%
Altın Gram 6.521,24 +2,91%
EUR/USD 1,1264 +0,64%
Brent Petrol 102,76 -0,81%
--°

Gaziantep'te parkta öldürülen Mehmet Bulut davasında adliye süreci devam ediyor

Gaziantep'te 27 Ocak 2023'te parkta pompalı tüfekle öldürülen Mehmet Bulut'un davası sürüyor; savcı 5 sanığın kasten öldürmeden cezalandırılmasını istedi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te parkta öldürülen Mehmet Bulut davasında adliye süreci devam ediyor

duruşma salonunda talepler ve savunmalar

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına maktul ailesi, sanıklar ve avukatları katıldı. Dosyada yargılanan 5 sanık hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasında hepsinin kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dört sanık için adli kontrol tedbirlerinin, bir sanık yönünden ise tutukluluğun devamına karar verdi.

Duruşmada söz alan maktulün annesi, fail/ler hakkında en ağır cezanın verilmesini istedi. Mahkeme sürecinde sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve mazeret talebinde bulununca duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

sanık beyanları ve savcının iddiası:

Tutuklu sanıklardan Ömür S. duruşmada savunma yaptı ve iddiasına göre kendisini olayla ilişkilendiren bazı baskılar olduğunu belirtti. Ömür S., mahkemede şunları söyledi: 'Orhan beni kardeşlerimle tehdit etti. Bende kardeşlerimi korumak için bu suçu üstlenmek zorunda kaldım. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum.' Bu beyan savunma stratejisinin bir parçası olarak kayda geçti.

Savcı, dosyada sunduğu mütalaada tarafların eylemlerinin ve olay yerinde gerçekleşen fiilin kasten öldürme kastına uygun olduğunu öne sürdü ve ilgili cezai sorumluluğun tespiti yönünde görüş bildirdi. Savunma avukatları ise mütalaaya karşı hazırlık yapmak amacıyla ek süre talep etti; mahkeme bu talebi değerlendirerek duruşmayı erteledi.

olayın geçmişi:

Olay, 27 Ocak 2023 gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 25 yaşındaki, evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kişiler tarafından konuşmak amacıyla çağrıldı. Yanlarına gittiği sırada yaşanan tartışma sonrası bulundukları ortamda pompalı tüfekle vuruldu.

Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanan Mehmet Bulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucu 5 kişi hakkında dava açıldı ve yargılama süreci devam ediyor.

Mahkeme, bir sonraki duruşmada savunmaların tamamlanmasının ardından delillerin yeniden değerlendirilmesi ve karar safhasına ilişkin takvime ilişkin yönlendirmelerde bulunacak.

Parkta pompalı tüfekle öldürülen Mehmet Bulut&#039;un davasında yargılama sürüyor

Parkta pompalı tüfekle öldürülen Mehmet Bulut'un davasında yargılama sürüyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakal...
images

Akyaka'da aramalar sabah genişletildi: 87 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
images

Çivril'de ceviz bahçesine kurt baskını: 10 koyun telef oldu
images

İstanbul’da yasa dışı alıcı arayan şebeke Roma ve Bizans eserleriyle yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakalandı

Akyaka'da aramalar sabah genişletildi: 87 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Miniklerin yüzleri Kızılay renkleriyle canlandı

Çivril'de ceviz bahçesine kurt baskını: 10 koyun telef oldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı