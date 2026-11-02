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Gaziantep'te ticari plaka işlemleri GURTAS ile elektronik ortama taşındı

Gaziantep Büyükşehir'in GURTAS portalıyla ticari plaka izin başvuruları çevrim içi yapılabiliyor; onay SMS ile bildiriliyor, belgeler e-imzalı indiriliyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:50

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EDİTÖR: İrem Özkan

Gaziantep'te ticari plaka işlemleri GURTAS ile elektronik ortama taşındı

Gaziantep'te ulaşım hizmetlerinde dijital adım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmetlerinde dijital dönüşümü genişletmeye devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen GURTAS (Gaziantep Ulaşım Daire Başkanlığı Ruhsat, Tescil, Araç ve Sürücü Yetkilendirme Portalı) kapsamında ticari plakalara ilişkin güzergâh izin belgesi işlemleri artık tamamen elektronik ortamda yürütülüyor. Yeni uygulama sürücü ve işleticilere belediyeye gitmeden başvuru yapma, işlemi takip etme ve onaylanan belgeleri indirme imkanı sunuyor.

Evrak teslimi için belediyeye gitmeye son:

Başvuru sahipleri gerekli belgeleri https://gurtas.gaziantep.bel.tr/ adresi üzerinden sisteme yükleyerek işlemlerini başlatabiliyor. Başvurular, ilgili personel tarafından dijital ortamda inceleniyor ve değerlendiriliyor. Fiziki dosya dolaşımı ve evrak teslimi ihtiyacının ortadan kalkmasıyla değerlendirme süreci hızlanıyor, başvuru sahiplerinin zaman kaybı azalıyor.

Onay süreçleri ve belge teslimi:

Başvuruların onaylanmasının ardından kullanıcılara otomatik SMS bildirimi gönderiliyor. Bildirim alan sürücü ve işleticiler sisteme giriş yaparak onaylanmış güzergâh izin belgelerini PDF formatında, elektronik imza ile indirilebilecek şekilde alıyor. Böylece belge almak için belediyeye tekrar gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Zaman ve kaynak tasarrufu, dijital arşivleme:

GURTAS üzerinden yürütülen süreçler hem vatandaşlar hem de belediye açısından önemli tasarruflar sağlıyor. Personelin fiziki evrak kabulü, dosya hazırlama ve arşivleme gibi iş yükü azalırken, başvurular doğrudan ilgili personele iletildiği için işlemler daha kısa sürede tamamlanıyor. Başvuru ve onay kayıtları dijital veri tabanında saklanarak geçmişe hızlı erişim ve takip imkânı sunuluyor; bu sayede hem kâğıt tüketimi hem de kurumsal iş yükü azaltılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu adımla vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmayı, bürokrasiyi azaltmayı ve daha erişilebilir, güvenilir belediye hizmetleri sunmayı hedeflediğini belirtiyor. GURTAS uygulaması, ulaşım alanında dijital dönüşümün somut bir örneği olarak hizmet vermeye başladı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIM HİZMETLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIM HİZMETLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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