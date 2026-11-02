TÜİK'in 124 hattı: tek numaradan hızlı ve güvenli erişim

ALO 124 hattının rolü:

ALO 124 çağrı merkezi, vatandaşların TÜİK ile doğrudan iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. Hattın temel işlevi, resmi istatistik çalışmalarına ilişkin bilgi taleplerini karşılamak, anket görüşmelerine katılımı sağlamak ve vatandaşlardan gelen dilek, şikâyet ile önerileri almak olarak öne çıkıyor. Tek bir numaradan ulaşılabilmesi, vatandaşlar için zaman ve erişim avantajı sağlıyor.

CATI yöntemi ve veri akışı:

TÜİK tarafından yürütülen veri toplama faaliyetlerinde Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi kullanılıyor. Kurumun 26 Bölge Müdürlüğü bünyesindeki saha çalışmaları kapsamında ALO 124 hattı üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde elde edilen bilgiler doğrudan sisteme aktarılıyor. Bu süreç, verilerin hızlı, doğru ve tutarlı şekilde derlenmesine katkı sunuyor.

Vatandaş geri bildirimleri ve hizmet kalitesi:

ALO 124, yalnızca anket ve veri toplama aracı değil; aynı zamanda vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin toplandığı bir kanal olarak hizmet veriyor. Dilek, şikâyet ve öneriler kayıt altına alınarak değerlendiriliyor ve kurumun hizmet kalitesini artırma hedefi doğrultusunda kullanılıyor. Böylece TÜİK ile vatandaşlar arasındaki doğrudan iletişim, güvenilir istatistik üretim sürecinin önemli bir bileşeni haline geliyor.

ALO 124 İLE TÜİK'E HIZLI ERİŞİM