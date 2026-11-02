Siber vatanla yetkinlik kapısı: başvurular 6 kasım 2026'ya uzatıldı

Başvuru süresi uzadı:

KUDAKA, üniversite öğrencilerine yönelik Türkiye Siber Vatan Programı 2027 başvurularının yoğun talep üzerine 6 Kasım 2026 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Başvurular 6 Kasım Cuma gününe kadar kabul edilecek.

Kimler başvurabilir:

Program, öncelikli olarak üniversite öğrencileri için tasarlandı. Siber güvenlik alanında kariyer yapmak veya yapay zekâ teknolojileri konusunda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler programa başvurabilecek.

Eğitimde hedefler:

Eğitim süresince katılımcıların dijital teknolojiler konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması, dijital tehditleri tanımaları ve bu alandaki teknik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek.

Başvurmayı düşünen adayların, uzatılan süreyi göz önünde bulundurarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

SİBER VATAN PROGRAMI 2027 BAŞVURULARI 6 KASIM'A UZATILDI