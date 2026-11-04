Gaziantep'ten doğrudan umre seferleri Corendon Airlines ile başlıyor

Corendon Airlines, tur operatörü Royal Avis ile iş birliği yaparak Gaziantep çıkışlı direkt umre uçuşlarını başlatıyor. Yeni düzenleme ile Gaziantep ve çevre illerdeki yolcular, aktarma yapmadan kutsal topraklara ulaşma imkânı bulacak.

uçuş takvimi ve rotalar:

Seferler 5 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve planlandığı üzere Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Operasyon kapsamında uçuşlar, Suudi Arabistan'da Cidde ve Medine havalimanlarına doğrudan gerçekleştirilecek.

yolcular için getirileri:

Aktarmasız uçuş tercihi, seyahat süresini kısaltmanın yanı sıra bağlantı stresi ve bagaj transferi risklerini de azaltıyor. Corendon Airlines, umre operasyonlarında deneyimini ve misafir memnuniyetini öne çıkararak farklı tarih seçenekleriyle yolculara esneklik sağlıyor. Bu sayede Gaziantep bölgesinden umre planlayanlar, daha kolay ulaşım ve daha düzenli planlama imkânı elde edecek.

Havayolu ve tur operatörünün ortak çalışması, bölgeden kutsal topraklara erişimi yerel düzeyde kolaylaştırmayı hedefliyor. Yolcuların rezervasyon ve seyahat detaylarına ilişkin bilgiler ise ilgili kurumların duyuruları ve satış kanalları üzerinden paylaşılacak.

CORENDON AİRLİNES, TUR OPERATÖRÜ ROYAL AVİS İŞ BİRLİĞİYLE GAZİANTEP’TEN KUTSAL TOPRAKLARA DİREKT UMRE UÇUŞLARI BAŞLATIYOR. 5 KASIM 2026 TARİHİNDE BAŞLAYACAK SEFERLER, NİSAN 2027’YE KADAR CİDDE VE MEDİNE HAVALİMANLARINA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.