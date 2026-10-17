Gaziemir'de mobil depo baskını: 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi

Operasyonun yürütülmesi:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürütülen çalışmalarda Gaziemir ilçesinde mobil depo olarak kullanılan bir araca yönelik operasyon düzenledi. Çalışmanın amacı, kentte kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine katkı sağlamaktı.

Ele geçen malzeme ve miktarı:

Operasyon sırasında araçta yapılan aramada 2 milyon 160 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron bulundu. Ele geçirilen makaronların tamamı tütünle doldurulmuş vaziyette tespit edildi.

Soruşturma ve adli işlem:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınanlar hakkında gerekli işlemler yapıldı ve 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, yürütülen soruşturmanın tütün kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde sürdüğünü belirtti.

MOBİL DEPOYA DÜZENLENEN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONUNDA 2 MİLYON 160 BİN ADET TÜTÜN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.