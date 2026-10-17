Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Gaziemir'de mobil depo baskını: 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi

İzmir Gaziemir'de mobil depoya düzenlenen operasyonda 2 milyon 160 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziemir'de mobil depo baskını: 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi

Operasyonun yürütülmesi:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürütülen çalışmalarda Gaziemir ilçesinde mobil depo olarak kullanılan bir araca yönelik operasyon düzenledi. Çalışmanın amacı, kentte kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine katkı sağlamaktı.

Ele geçen malzeme ve miktarı:

Operasyon sırasında araçta yapılan aramada 2 milyon 160 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron bulundu. Ele geçirilen makaronların tamamı tütünle doldurulmuş vaziyette tespit edildi.

Soruşturma ve adli işlem:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınanlar hakkında gerekli işlemler yapıldı ve 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, yürütülen soruşturmanın tütün kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde sürdüğünü belirtti.

MOBİL DEPOYA DÜZENLENEN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONUNDA 2 MİLYON 160 BİN ADET TÜTÜN DOLDURULMUŞ MAKARON...

MOBİL DEPOYA DÜZENLENEN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONUNDA 2 MİLYON 160 BİN ADET TÜTÜN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Evde arama yaptığını söyleyip eldivenle cüzdandan para çalan şüpheli tutuklandı
images

81 ilde eş zamanlı uygulama: 912 aranan şahıs yakalandı
images

Kırıkkale'de yağışta takla atan hafif ticari araç: 1 ölü, 4 yaralı
images

Baykan çıkışında kurtarıldı: duvara çarpan tır kullanılamaz hale geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'de gıdanın stratejik önemi konuşuldu

Veteriner adayları Kastamonu'da beyaz önlükle mesleğe ilk adımı attı

Bilecik'te ortak alan tahribatı: parkta yakılan ateş tepkilere neden oldu

Evde arama yaptığını söyleyip eldivenle cüzdandan para çalan şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi