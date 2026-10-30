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Gazipaşa mahallesi'nde 103. yılda cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Bafra Gazipaşa Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Bayramı şöleni; kortej yürüyüşü, davul-zurna ve yerel sanatçıyla 29 Ekim coşkusunu sürdürdü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gazipaşa mahallesi'nde 103. yılda cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Gazipaşa mahalle sakinleri 29 Ekim'i coşkuyla kutladı:

Samsun'un Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni yoğun ilgi gördü. Etkinlik, ellerindeki Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü, davul-zurna eşliğinde halkın katılımı ve yerel müziklerle renkli görüntülere sahne oldu.

kortej ve şölen rotası ve katılım:

Şölen öncesinde vatandaşlar Anadolu Lisesi önünde bir araya geldi; ellerindeki bayraklarla Gençlik Caddesi üzerinden yürüyüş yapılarak şölen alanına ulaşıldı. Yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı ve kortejde Cumhuriyet coşkusu ön plandaydı. Organizasyon, Gazipaşa Mahallesi Muhtarlığı ile Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirildi.

muhtarın mesajı ve kutlama vurguları:

Şölende açılış konuşmasını yapan Gazipaşa Mahallesi Muhtarı İsmail Öğreten, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü aynı heyecan ve gururla kutlamanın mutluluğunu paylaştı. Öğreten, etkinlikle ilgili olarak Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir coşku ve mutlulukla hep birlikte kutladıklarını ve 29 Ekim'in anısına duydukları minneti dile getirdi. Muhtar konuşmasında ayrıca Gazipaşa Mahallesi'nde kutlamaları geleneksel hale getirmelerinden duyduğu onur ve gururu vurguladı.

Konuşmaların ardından program müzik ve halk oyunlarıyla devam etti; Gazipaşalılar yerel sanatçı Yalçın Danışmaz eşliğinde ve davul-zurna ritmiyle Rumeli havalarına katılarak halay çekti. Şölen, vatandaşların birlik ve beraberlik içinde kutlamayı sürdürmesiyle gece geç saatlere kadar devam etti.

Etkinlik, mahalle dayanışmasının ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığın gösterildiği bir gün olarak kayda geçti. Organizasyonu gerçekleştiren muhtarlık ve dernek temsilcileri, benzer etkinliklerin geleneksel olarak sürdürülmesini hedeflediklerini belirtti.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ, GAZİPAŞA MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ, GAZİPAŞA MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN GELENEKSEL CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA ŞÖLENİ İLE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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