Gazipaşa'da evsel atık taşıyan tır kaza yaptı, sürücü yaralandı

Gazipaşa'da evsel atık taşıyan tır devrildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Olay, Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde saat 07.45 civarında gerçekleşti ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir çöp tırı devrildi.

kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa'da topladığı evsel atıkları Alanya'daki entegre katı atık tesisine taşımakta olan 07 COZ 679 plakalı çöp tırı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen aracın yolda olduğu sırada taşıdığı yükün evsel nitelikte olduğu bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü A.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen atık yönetimi kapsamında Gazipaşa'da toplanan evsel atıkların aktarma sistemiyle Alanya'daki entegre katı atık tesisine taşındığı ve devrilen tırın da bu taşıma görevindeyken yolda olduğu belirtildi.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT ÇÖP TIRI DEVRİLDİ. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.