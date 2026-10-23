Gebelik sürecinde çağrı: gebe okulu davetlerinden çekinmeyin

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgilendirme çağrısı:

Op. Dr. Hasan Tartar, gebelik sürecinde anne adaylarına yönelik yürütülen takip ve bilgilendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti. Tartar, sağlık ekiplerinin sabit hatlardan gerçekleştirdiği aramaların, gebe okulu davetlerinin ve gerektiğinde yapılan ev ziyaretlerinin rutin sağlık hizmetleri kapsamında olduğunu belirterek, bu iletişimlerden çekinilmemesini istedi.

telefon aramaları ve gebe okullarının amacı:

Tartar, bazı anne adaylarının sabit hatlardan gelen aramaları dolandırıcılık endişesiyle değerlendirebildiğini, bunun da sağlık hizmetlerine erişimde tereddütlere yol açabildiğini kaydetti. Ancak davetlerin ve aramaların ebe-gebe takip programı çerçevesinde planlandığını vurguladı. Gebe okulları, anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine bilinçli hazırlanması, sorularını sağlık çalışanlarına doğrudan sorma imkanı bulması ve doğuma psikolojik olarak daha iyi hazırlanması açısından fırsat sunuyor.

hizmete erişim ve güvenin korunması:

Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin amacı, anne ve bebek sağlığını desteklemek olduğundan Tartar, anne adaylarının bu çağrılara olumlu yaklaşmalarını önerdi. Ev ziyaretleri gerektiğinde yapılmakta olup, bu uygulamalar da aynı takip programının parçası olarak planlanıyor. Anne adaylarının gebe okullarına katılarak sağlık çalışanlarıyla yüz yüze tanışmasının, telefonla yapılan davetlere ilişkin şüpheleri de azaltacağına dikkat çekildi.

Tartar ayrıca, vatandaşların ihtiyaç duyduklarında sağlık ekiplerinden bilgi almalarının önemini hatırlatarak, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü olarak gebelik sürecinin her aşamasında anne adaylarının yanında olduklarını belirtti. Tüm anne adaylarına sağlıklı bir gebelik dönemi ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almaları temennisinde bulundu.

Özetle: Gelen aramalar ve gebe okulu davetleri sağlık hizmetinin doğal bir parçasıdır; tereddüt yaşayan anne adaylarının kurumla iletişime geçmesi ve verilen hizmetlerden yararlanması öneriliyor.

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OP. DR. HASAN TARTAR, GEBELİK SÜRECİNDE ANNE ADAYLARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN TAKİP VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.