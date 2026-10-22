Sergen Yalçın'ın A Milli Takımı'nda teknik ekip tamamlandı

Sergen Yalçın göreve başladı
Sergen Yalçın, bugün düzenlenen imza töreninin ardından A Milli Takım'ın başına resmen geçti. Yeni teknik ekibin belirlenmesiyle birlikte kadro, saha içi ve saha dışı sorumlulukları netleşti.
teknik ekip kadrosu:
Sergen Yalçın: Teknik Direktör
Serhat Mert: Teknik Ekip Koordinatörü
Murat Kaytaz: Yardımcı Antrenör
Prof. Dr. Niyazi Eniseler: Atletik Performans Antrenörü
Dr. Emre Gürbüz: Atletik Performans Antrenörü
Erol Ayçiçek: Kaleci Antrenörü
Tarık Yiğit Egeli: Maç ve Performans Analisti
Okan Aydıner: Maç ve Performans Analisti
Muhammet Nuri Püren: Yardımcı Maç ve Performans Analisti
ekibin yapısı ve görev dağılımı:
Teknik ekip, performans hazırlığı ve maç analizine ağırlık veren bir yapı olarak kurgulandı. Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz gibi iki isim atletik performans sorumlusu olarak görev alırken, analitik altyapıyı Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner ve Muhammet Nuri Püren üçlüsü destekleyecek. Ayrıca Serhat Mert koordinasyon rolüyle ekip içi organizasyonu üstlenecek, kaleci antrenörlüğünü ise Erol Ayçiçek yürütecek.
Bu kadro dağılımı, teknik ve performans birimlerinin birlikte çalışmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Yalçın ve ekibi, kısa vadede takımın kondisyon, kaleci özel çalışmaları ve maç içi analizler üzerinde yoğunlaşacak.
A MİLLİ TAKIM'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİNDE GÖREV ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU.
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