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Sergen Yalçın'ın A Milli Takımı'nda teknik ekip tamamlandı

Sergen Yalçın bugün göreve başladı; teknik ekibinde Serhat Mert koordinatör, Murat Kaytaz yardımcı antrenör, Eniseler ve Gürbüz atletik performansta.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sergen Yalçın'ın A Milli Takımı'nda teknik ekip tamamlandı

Sergen Yalçın göreve başladı

Sergen Yalçın, bugün düzenlenen imza töreninin ardından A Milli Takım'ın başına resmen geçti. Yeni teknik ekibin belirlenmesiyle birlikte kadro, saha içi ve saha dışı sorumlulukları netleşti.

teknik ekip kadrosu:

Sergen Yalçın: Teknik Direktör

Serhat Mert: Teknik Ekip Koordinatörü

Murat Kaytaz: Yardımcı Antrenör

Prof. Dr. Niyazi Eniseler: Atletik Performans Antrenörü

Dr. Emre Gürbüz: Atletik Performans Antrenörü

Erol Ayçiçek: Kaleci Antrenörü

Tarık Yiğit Egeli: Maç ve Performans Analisti

Okan Aydıner: Maç ve Performans Analisti

Muhammet Nuri Püren: Yardımcı Maç ve Performans Analisti

ekibin yapısı ve görev dağılımı:

Teknik ekip, performans hazırlığı ve maç analizine ağırlık veren bir yapı olarak kurgulandı. Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz gibi iki isim atletik performans sorumlusu olarak görev alırken, analitik altyapıyı Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner ve Muhammet Nuri Püren üçlüsü destekleyecek. Ayrıca Serhat Mert koordinasyon rolüyle ekip içi organizasyonu üstlenecek, kaleci antrenörlüğünü ise Erol Ayçiçek yürütecek.

Bu kadro dağılımı, teknik ve performans birimlerinin birlikte çalışmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Yalçın ve ekibi, kısa vadede takımın kondisyon, kaleci özel çalışmaları ve maç içi analizler üzerinde yoğunlaşacak.

A MİLLİ TAKIM&#039;IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN&#039;IN TEKNİK EKİBİNDE GÖREV ALACAK İSİMLER BELLİ...

A MİLLİ TAKIM'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİNDE GÖREV ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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