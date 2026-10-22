Vezirköprü'de okul sporları için sezon programı netleşti

toplantıda hedefler ve destek vaatleri paylaşıldı:

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri öncesinde bir değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Program, Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve ilçe genelinde yapılacak okul sporları çalışmalarının çerçevesi ele alındı.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, okul sporlarının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparak öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak için okullara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Uzun, altyapı ve organizasyon desteğinin sürdürüleceğini ifade etti.

fikstür çekimiyle ilçe takvimi belirlendi:

Programın ardından, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı okul sporları ilçe birinciliği müsabakalarının fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yapılan çekimle birlikte ilçe düzeyindeki müsabakaların takvimi netleştirilmiş oldu ve okulların hazırlık sürecine başlaması için gerekli takvim paylaşılmıştır.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Resül Özata ise Vezirköprü'nün farklı spor branşlarında başarılı öğrenciler yetiştirdiğine dikkat çekti ve bu başarıların artırılması için eğitim kurumları ve spor yöneticileri arasında işbirliğinin süreceğini vurguladı. Özata, ilçede çeşitli spor dallarında yetenekli öğrencilerin bulunduğunu belirtti.

amaç: öğrenci katılımını ve yetenek gelişimini artırmak:

Yeni sezonda düzenlenecek müsabakalarla öncelikli hedef, öğrencilerin sportif yeteneklerinin geliştirilmesi ve okullar arasındaki spor faaliyetlerinin desteklenmesi olarak açıklandı. Toplantı katılımcıları, turnuva planlaması, okul takımlarının teşviki ve alandaki organizasyonların koordinasyonu konularında ortak çalışma kararı aldı.

İlçe yöneticileri, takvimin açıklanmasının ardından okulların hazırlıklarını hızlandırmalarını ve öğrenci katılımını artırmayı hedeflediklerini belirterek, sezon boyunca düzenli desteğin süreceğini ifade etti.

VEZİRKÖPRÜ’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYETLERİ ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ. PROGRAMDA OKUL SPORLARI İLÇE BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARININ FİKSTÜR ÇEKİMİ DE YAPILDI.