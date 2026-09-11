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Gebze Millet Bahçesi kavşağıyla trafik yükü hafifleyecek

Gebze Millet Bahçesi kavşağı projesi, 4 bin 136 metrelik yeni yol ve iki altgeçitle D-100, TEM ve sanayi sitesi bağlantılarındaki trafik yoğunluğunu azaltacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Gebze Millet Bahçesi kavşağıyla trafik yükü hafifleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gebze Millet Bahçesi Kavşağı projesi, Gebze’nin artan nüfus ve araç hareketliliğine karşı ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Proje, kent içi ana akslar arasındaki bağlantıları düzenleyerek özellikle yoğun saatlerde oluşan araç kuyruklarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Projenin kapsamı:

Proje kapsamında toplam 4 bin 136 metre yeni yol ile iki altgeçit inşa edilecek. İnşaatta kullanılacak malzemeler ve imalat miktarları arasında 125 bin metreküp kazı, 15 bin metreküp dolgu, 4 bin 850 metreküp beton ve bin 127 ton nervürlü demir bulunuyor. Ayrıca 363 fore kazık, 504 metre betonarme istinat ve iksa duvarı, 5 bin 515 metre yağmur suyu hattı, 2 bin 635 metre orta gerilim kablosu ve 18 bin metre boru hattı döşenecek. Yatırım, modern aydınlatma ve üstyapı imalatlarıyla tamamlanacak.

Saha çalışmaları ve bağlantı noktaları:

Çalışmalar Gebze Millet Bahçesi ile Terminal Caddesi (TEM Güney Yan Yol) arasında farklı noktalarda eş zamanlı olarak ilerliyor. Yol 5 ve Yol 7 güzergâhlarında yarma kazıları yapılırken, Yol 1’de yol dolgusu gerçekleştiriliyor. Doğu Altgeçit 2’de fore kazık imalatları sürüyor; Batı Altgeçit 2’de ise tabliye betonunun dökümü tamamlandı.

Proje, Terminal Caddesi ile 1175 ve 1180 sokakların kesişiminde sinyalizasyonla yönetilen kavşaklardaki yoğunluğu azaltmayı, Gebze Küçük Sanayi Sitesi giriş-çıkışları ile D-100 Gebze Doğu Kavşağı ve TEM yan yol bağlantılarını daha düzenli hale getirmeyi hedefliyor. Yeni bağlantı yolları, bölgedeki sosyal yaşam alanlarına ve ulaşım akslarına erişimi kolaylaştırarak sürücülere alternatif güzergahlar sunacak.

Tamamlandığında, projenin mevcut güzergâhlardaki trafik yükünü hafifletmesi, bekleme sürelerini kısaltması ve ulaşım konforunu artırması bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yatırımı Gebze’nin ulaşım altyapısına uzun vadeli katkı sağlayacak şekilde planlandı.

GEBZE’NİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK VE BÖLGEDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK GEBZE MİLLET...

GEBZE’NİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK VE BÖLGEDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK GEBZE MİLLET BAHÇESİ KAVŞAĞI PROJESİ’NDE ÇALIŞMALARINI YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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