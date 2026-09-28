Gebze Millet Bahçesi'ne kazandırılan camide bodrum ve otopark çalışmaları yoğunlaştı

İnşaatta ilerleme ve çalışma alanları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi’ne inşa edilen cami projesinde çalışmalar farklı noktalarda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Projenin toplam inşaat alanı 47 bin 613 metrekare olarak planlanırken, cami 25 bin 681 metrekarelik parsel üzerinde yükseliyor. Şantiyede temel, betonarme ve hafriyat imalatları ana gündemi oluşturuyor.

Şantiyedeki ilerleme sahasında, caminin 6. parçasında temel donatısı bağlanıyor; aynı zamanda 2. bodrum katta kolon demirleri ve kalıp montajları yapılıyor. Hafriyat alım çalışmaları da sürdürüldüğünden, proje sahasında hem kazı hem de betonarme üretimi eş zamanlı ilerliyor. Bu çok yönlü çalışma düzeni, inşaatın farklı bileşenlerinin koordineli şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Yapının kat dağılımı ve fonksiyonları:

Projede yapının iki bodrum katında otopark ile cami müştemilatları konumlanacak. Zemin katta ana ibadet alanı yer alırken, üst katlarda mahfil bölümleri ve yardımcı mekanlar planlanmış durumda. Bu düzenleme, hem ibadet kapasitesini hem de ziyaretçi yönlendirmesini dikkate alan bir mimari yaklaşım sunuyor.

Şantiyedeki teknik işlerin detaylarında, temel ve kolonda kullanılan donatı ve kalıp uygulamalarının eş zamanlı yürütülmesi, yapının taşıyıcı sisteminin hızla inşa edilmesine olanak tanıyor. Hafriyatın tamamlanmasıyla birlikte betonarme imalatlarına odaklanılacak ve üst yapı elemanları aşamalı olarak yükseltilecek.

Ulaşım ve otopark düzenlemeleri:

Projede vatandaşların ulaşım ihtiyaçları da öncelikli olarak ele alınıyor. Camiye hizmet edecek ve Millet Bahçesi ziyaretçilerine yönelik 625 araç kapasiteli kapalı otopark planlanıyor. Bu kapasite, hem ibadet saatlerindeki yoğunluğu karşılamayı hem de bahçeyi ziyaret edenlerin otopark ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.

Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından cami projesinin yakınındaki sanayi kavşağında yeni bir kavşak düzenlemesi çalışması yürütülüyor. Modern kavşak projesinin tamamlanmasıyla birlikte Gebze Millet Bahçesi’ne ve camiye ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, bölge halkı ile oto sanayi esnafının erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Projenin mevcut aşamasında temel ve betonarme işleri ile eş zamanlı yürüyen yol ve kavşak düzenlemeleri, tamamlandığında hem yapısal hem de ulaşım açısından bölgeye entegre bir hizmet sunacak.

GEBZE MİLLET BAHÇESİ’NDE YÜKSELEN CAMİ PROJESİNDE 47 BİN 613 METREKARELİK İNŞAAT ALANINDA TEMEL, BETONARME VE HAFRİYAT İMALATLARI DEVAM EDİYOR. PROJEDE 625 ARAÇ KAPASİTELİ KAPALI OTOPARK DA YER ALACAK.