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Gebze'de kırsalda üretimi güçlendiren destek programı

Gebze Belediyesi, kırsal mahallelerde üretimi sürdürmek için fide, mazot, branda ve naylon gibi desteklerle, pazar ve saha çalışmalarıyla üreticilerin yanında.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Gebze'de kırsalda üretimi güçlendiren destek programı

Belediyeden üretime yönelik saha destekleri:

Gebze Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir destek programı yürütüyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda, üreticilere fide, mazot, branda ve naylon gibi doğrudan girdiler sağlanıyor. Bu desteklerin temel hedefi, üretim maliyetlerini düşürmek, tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını teşvik etmek ve kırsal ekonomik hareketliliği korumaktır.

Başkanın sahadaki rolü:

Büyükgöz, kırsal mahalle ziyaretleri sırasında tarlalarda ve seralarda üretim süreçlerini yerinde inceliyor, zaman zaman hasat çalışmalarına katılıyor ve çiftçilerin talep ile beklentilerini dinliyor. Belediye yetkilileri, gelen talepleri sahadaki gözlemlerle ilişkilendirerek desteklerin önceliklendirilmesini sağlıyor; böylece uygulamalar, gerçek ihtiyaçlara uygun şekilde şekilleniyor.

Ürünlerin doğrudan pazarlanması:

Belediyenin tarımsal çalışmalarından biri olan Güzide Köy Mahsulleri Pazarı, kırsal mahallelerde üretilen ürünlerin üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşmasını amaçlıyor. Bu uygulama, çiftçilere satış kanalı sağlarken ilçe sakinlerinin yerel üretime erişimini kolaylaştırıyor ve aracı maliyetlerini azaltıyor.

Uluslararası düzeyde temsil ve işbirliği:

Gebze Belediyesi, yerel desteklerin yanı sıra uluslararası platformlarda da tarım ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğini güçlendiriyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRİCİTİES) Denetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesi, Gebze’nin tarımsal kalkınma, sürdürülebilir üretim ve gıda güvenliği konularında temsil edilmesini sağlıyor. Bu bağlamda belediye, bilgi paylaşımı ve iyi uygulama transferi yoluyla yerel tarımı desteklemeyi amaçlıyor.

Gebze Belediyesi, çiftçilere yönelik sağlanan girdiler, pazarlama imkânları ve uluslararası işbirlikleriyle ilçedeki tarımsal üretimin devamlılığına katkı sağlamayı ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

GEBZE BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE TARIMSAL ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK VE...

GEBZE BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE TARIMSAL ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK VE ÇİFTÇİLERİN ÜRETİM SÜRECİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA FİDE, MAZOT, BRANDA VE NAYLON GİBİ ÇEŞİTLİ DESTEKLER SUNUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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