Gebze’den Samsun zaferi: güreş takımı Süper Lig’e yükseldi

Gebze'nin Samsun zaferi:

Gebze Belediyesi Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu 1. Lig müsabakalarında serbest güreşte şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Müsabakalar, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlendi.

Yarı finaldeki farklı skor:

Yarı finalde Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile karşılaşan Gebze ekibi, rakibini 10-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde şampiyonluk ve yükseliş:

Final müsabakasında Ankara TKİ Spor Kulübü'nü mağlup eden Gebze Belediyesi Güreş Takımı, 1. Lig şampiyonu oldu ve bu sonuçla Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

GEBZE BELEDİYESİ GÜREŞ TAKIMI, 2026-2027 SEZONU 1. LİG MÜSABAKALARINDA ŞAMPİYON OLARAK SÜPER LİG'E YÜKSELDİ. GEBZE TEMSİLCİSİ, YARI FİNALDE BEŞİKTAŞ'I 10-0, FİNALDE İSE ANKARA TKİ SPOR KULÜBÜ'NÜ MAĞLUP EDEREK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.