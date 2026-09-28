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Gece ışıklarının sahnesi: Ordu'nun kartpostallık silueti

Ordu geceleri ışıklarla başka bir hâl alıyor; Boztepe'den denize ve dağlara yayılan şehir ışıkları kartpostallık görüntüler ve fotoğraf fırsatları sunuyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gece ışıklarının sahnesi: Ordu'nun kartpostallık silueti

Gece ışıklarının sahnesi: Ordu'nun kartpostallık silueti

Karadeniz'in kıyısında yer alan Ordu, gündüz olduğu kadar geceleri de farklı bir karaktere bürünüyor. Sokak lambaları, tarihi yapıların siluetleri ve deniz kıyısındaki aydınlatmalar, akşam saatlerinde şehre kartpostallık bir görünüm kazandırıyor. Işığın ve karanlığın dengesi, kentin dokusunu yeniden tanımlıyor.

Boztepe'den manzara ve ışık oyunları:

Yüksek tepelerden izlenen şehir manzarası, gece ışıklarının dağılımını ve ritmini görmek için ideal. Özellikle Boztepe gibi noktalar, denize teğet uzanan ışık sıralarını ve dağ eteklerine yayılan parıltıları bir arada sunuyor. Bu bakış açısı, seyirciye şehirle gökyüzü arasında kurulan görsel bir bağ hissettiriyor.

Fotoğrafçının vizöründen şehir:

Fotoğraf sanatçısı İlhan Türkmen'in objektifinden yansıyan kareler, Ordu'nun gece atmosferini somutlaştırıyor. Karelerde öne çıkan, ışıkların dokuya verdiği derinlik ve mekanların gece boyunca kazandığı karakter. Bu görseller, gezginlere yürüyüş yapma, deniz kenarında vakit geçirme veya yüksek bir tepeden manzarayı izleme çağrısı yapıyor.

Ordu'nun gece kurgusu, hem yerel yaşamın ritmini hem de kentin estetik potansiyelini ortaya koyuyor. Işıklandırılmış caddeler ve tarihi yapılar, şehrin kimliğini gece boyunca yeniden anlatıyor; ziyaretçilere unutulmaz görsel deneyimler vaat ediyor.

KARADENİZ’İN İNCİSİ ORDU, GÜNDÜZLERİ DOĞASI VE DENİZİYLE OLDUĞU KADAR GECELERİ DE BÜYÜLEYİCİ BİR...

KARADENİZ’İN İNCİSİ ORDU, GÜNDÜZLERİ DOĞASI VE DENİZİYLE OLDUĞU KADAR GECELERİ DE BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFERE BÜRÜNÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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