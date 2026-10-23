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Gece İskilip'te çıkan yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi

Çorum İskilip'te gece saatlerinde imam lojmanında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki kullanılmayan eve sıçradı; her iki yapı kullanılamaz oldu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece İskilip'te çıkan yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi

olay yeri ve müdahale:

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde gece saatlerinde bir yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre alevler, köydeki imam lojmanında henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede büyüdü.

Yangının büyümesi üzerine vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Söndürme çalışmaları sonucunda, yangının sıçradığı lojman ile lojmanın bitişiğindeki kullanılmayan ev ağır hasar aldı ve her iki yapı da kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak jandarma ve yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor; yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak araştırmanın ardından açıklanacağını bildirdi.

ÇORUM&#039;UN İSKİLİP İLÇESİNDE İMAM LOJMANINDA ÇIKAN YANGIN SEBEBİYLE ÇIKAN YANGINDA İKİ EV...

ÇORUM'UN İSKİLİP İLÇESİNDE İMAM LOJMANINDA ÇIKAN YANGIN SEBEBİYLE ÇIKAN YANGINDA İKİ EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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