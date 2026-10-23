Dolar 49,7325 +0,02%
Euro 55,7291 -0,04%
Bist 11.057,39 -1,45%
Altın Gram 6.447,87 -0,68%
EUR/USD 1,1201 -0,19%
Brent Petrol 109,41 +0,69%
--°

Gece lojmanda başlayan yangın bitişikteki evi de etkileyerek iki evi kullanılmaz hale getirdi

Çorum'un İskilip ilçesi Yaylacıkseki köyünde imam lojmanında çıkan yangın kısa sürede bitişikteki eve sıçrayarak iki evi kullanılmaz hale getirdi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece lojmanda başlayan yangın bitişikteki evi de etkileyerek iki evi kullanılmaz hale getirdi

Gece lojmanda başlayan yangın:

Çorum'un İskilip ilçesi Yaylacıkseki köyünde gece saatlerinde bir imam lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek lojmanın yanında bulunan kullanılmayan eve sıçradı.

Müdahale ve hasar:

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak çıkan alevler nedeniyle lojman ile bitişikteki ev kullanılmaz hale geldi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı. Henüz yangının kesin çıkış nedeni belirlenmedi; soruşturma ve değerlendirme çalışmaları sürüyor.

Çorum&#039;da çıkan yangında iki ev küle döndü

Çorum'da çıkan yangında iki ev küle döndü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
images

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: altı kişi yaralandı
images

Elmadağ'da direğe çarpan otomobilde iki kişi yaralandı
images

Eyüpsultan'da kavşakta çarpışma: ışıkları onarmaya giden belediye personeli de y...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

Denizli OSB'de maç heyecanı: Bahar Tekstil ana tabloda, Denizli OSB klasmanda şampiyon

Elmadağ'da direğe çarpan otomobilde iki kişi yaralandı

Cumhuriyet coşkusu kulaçlarla Mimar Ferdi Zeyrek'te buluşuyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı