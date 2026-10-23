Gece lojmanda başlayan yangın bitişikteki evi de etkileyerek iki evi kullanılmaz hale getirdi

Gece lojmanda başlayan yangın:
Çorum'un İskilip ilçesi Yaylacıkseki köyünde gece saatlerinde bir imam lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek lojmanın yanında bulunan kullanılmayan eve sıçradı.
Müdahale ve hasar:
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak çıkan alevler nedeniyle lojman ile bitişikteki ev kullanılmaz hale geldi.
Soruşturma ve değerlendirme:
Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı. Henüz yangının kesin çıkış nedeni belirlenmedi; soruşturma ve değerlendirme çalışmaları sürüyor.
Çorum'da çıkan yangında iki ev küle döndü
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