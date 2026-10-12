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Gece nöbetinde Muğla'nın huzurevleri: bakım ve hizmetler mercek altında

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki huzurevleri ve özel bakım merkezlerinde gece denetimleri yaparak bakım ve gözetim uygulamalarını inceledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gece nöbetinde Muğla'nın huzurevleri: bakım ve hizmetler mercek altında

Gece denetimleri kapsamında yapılanlar:

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hizmet veren huzurevleri ve özel bakım merkezlerinde gece denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kuruluşlarda sunulan hizmetlerin niteliği ile bakım ve gözetim süreçlerine ilişkin uygulamalar gözlemlendi.

Denetimin kapsamı:

Gerçekleştirilen kontrollerde gece boyunca yürütülen iş ve işlemlerin işleyişi, hizmet alan vatandaşların güvenliği ve bakım standartlarına uygunluğu değerlendirildi. Ekipler, personel nöbet düzenleri, acil müdahale prosedürleri ve gece hizmetlerine ilişkin uygulamaları titizlikle inceledi.

Değerlendirme ve amaç:

Denetimlerin temel amacı, huzurevleri ve özel bakım merkezlerindeki bakım ve gözetim süreçlerinin kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak ve gece saatlerindeki hizmet sürekliliğini değerlendirmektir. Yapılan incelemelerle kuruluşlardaki uygulamaların iyileştirilmesine yönelik tespitler yapılması hedeflendi.

Yetkili ekiplerin gece denetimleri, bakım kurumlarında hizmet kalitesinin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması bakımından önem taşıyor. Süreçte tespit edilen uygulamalar, ilgili mercilere bildirilecek ve gerekli görülmesi halinde ilave düzenlemeler için değerlendirmeye alınacak.

MUĞLA’DA HUZUREVİ VE ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNE GECE DENETİMİ

MUĞLA’DA HUZUREVİ VE ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNE GECE DENETİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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