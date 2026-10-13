Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2516 +0,36%
Bist 12.223,75 +0,60%
Altın Gram 6.682,57 +0,48%
EUR/USD 1,1187 +0,23%
Brent Petrol 105,11 -1,44%
--°

Gece oynarken nefes borusuna misket kaçtı: İnegöl'de küçük kız doktorların müdahalesiyle kurtuldu

İnegöl'de yerde bulduğu misketi ağzına alırken nefes borusuna kaçan 1 buçuk yaşındaki Zeynep O., doktorların müdahalesiyle çıkarılıp Bursa'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece oynarken nefes borusuna misket kaçtı: İnegöl'de küçük kız doktorların müdahalesiyle kurtuldu

olay yeri ve gelişimi:

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir dairede meydana geldi. Evde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki Zeynep O., yerde bulduğu misketi ağzına alması sonucu misketin nefes borusuna kaçmasıyla nefes almakta güçlük çekip yere yığıldı.

ilk müdahale ve sevk işlemi:

Ailenin fark etmesi üzerine çocuk özel araçla önce bir özel hastaneye götürüldü. Buradaki doktorlarca yapılan ilk müdahalenin ardından küçük hasta, ambulans eşliğinde İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen müdahalede nefes borusuna kaçan misket çıkarıldı; solunum sıkıntısı yaşayan Zeynep tedbir amacıyla ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

soruşturma ve ailelere uyarılar:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Uzman müdahalesinin zamanında hayat kurtardığı görülen vakada, benzer olayların önlenmesi için küçük çocukların oyun alanlarından ufak parçaların uzak tutulması ve ebeveynlerin gözetiminin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EVDE OYUN OYNARKEN NEFES BORUSUNA MİSKET KAÇAN 1,5 YAŞINDAKİ ÇOCUK...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EVDE OYUN OYNARKEN NEFES BORUSUNA MİSKET KAÇAN 1,5 YAŞINDAKİ ÇOCUK, DOKTORLARIN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI. SOLUNUM SIKINTISI YAŞAYAN KÜÇÜK ZEYNEP, TEDBİR AMACIYLA BURSA’YA SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düğün süslemeli otomobil direğe çarpıp refüjü aşıp karşı şeride geçti
images

Bilecik'te küçük sanayi sitesi kavşağında vinçle ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
images

Gıda yüklü tırın paletleri arasından çıkan 95 bin paketlik kaçak e-tütün
images

Multan yakınlarında tren raydan çıktı: 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'nın sofraları İstanbul'da: yerel üreticiler ve sürdürülebilirlik ön planda

Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi