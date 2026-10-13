Gece oynarken nefes borusuna misket kaçtı: İnegöl'de küçük kız doktorların müdahalesiyle kurtuldu

olay yeri ve gelişimi:

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir dairede meydana geldi. Evde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki Zeynep O., yerde bulduğu misketi ağzına alması sonucu misketin nefes borusuna kaçmasıyla nefes almakta güçlük çekip yere yığıldı.

ilk müdahale ve sevk işlemi:

Ailenin fark etmesi üzerine çocuk özel araçla önce bir özel hastaneye götürüldü. Buradaki doktorlarca yapılan ilk müdahalenin ardından küçük hasta, ambulans eşliğinde İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen müdahalede nefes borusuna kaçan misket çıkarıldı; solunum sıkıntısı yaşayan Zeynep tedbir amacıyla ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

soruşturma ve ailelere uyarılar:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Uzman müdahalesinin zamanında hayat kurtardığı görülen vakada, benzer olayların önlenmesi için küçük çocukların oyun alanlarından ufak parçaların uzak tutulması ve ebeveynlerin gözetiminin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EVDE OYUN OYNARKEN NEFES BORUSUNA MİSKET KAÇAN 1,5 YAŞINDAKİ ÇOCUK, DOKTORLARIN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI. SOLUNUM SIKINTISI YAŞAYAN KÜÇÜK ZEYNEP, TEDBİR AMACIYLA BURSA’YA SEVK EDİLDİ.