Geçit köprüsü söz verildiği gibi 14 eylül öncesi trafiğe açıldı

Geçit köprüsü ve bağlantı yolları trafiğe açıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba tarafından daha önce açıklanan takvime uygun olarak tamamlanan Geçit Köprüsü ve bağlantı yolları, belirtilen tarihte çift yönlü kullanım için hizmete alındı. Proje, şehir merkezine gidişte ve Mudanya yönünde akışı rahatlatacak şekilde planlandı ve uygulandı.

Projenin kapsamı ve yapılan işler:

Çalışmalar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Mudanya yolu Nilüfer Çayı geçişine mevcut köprülerin yanına yeni bir köprü inşa edildi. Altyapı ve dolgu işlemlerinin yanı sıra yol genişletme ve asfalt kaplama işleri tamamlandı. Proje kapsamında freze çalışmaları, 12 bin 300 metreküp kazı, 50 bin ton dolgu ve 6 bin 500 ton asfalt kaplama yapıldı. Yeni köprü ile birlikte yaklaşık 2,5 kilometrelik bağlantı yolları inşa edildi.

Güzergah ve trafik düzenlemesi:

Açılan güzergâh, Bursa şehir merkezi istikametine doğru 5 şerit olarak düzenlenirken, Mudanya yönünde 2'si kesintisiz olmak üzere toplam 4 şerit şeklinde trafiğe sunuldu. Yapılan düzenlemeyle ana yol kesimindeki çalışmaların tamamlanması hedeflenen takvime bağlanmış oldu; Başkan Vekili Şahin Biba daha önce "Okullar açılmadan yani 14 Eylül'den önce anayol kesimindeki çalışmalarımızı tamamlayacağız" demişti ve bu söz yerine getirildi.

Yerel halkın tepkisi ve yetkililerin açıklamaları:

Nilüferköy Mahallesi Muhtarı Burhan Mandacı ve Geçit Mahallesi Muhtarı Emine Bayrak, incelemeler sırasında Başkan Vekili Şahin Biba ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, söz verilen tarihte işlerin tamamlandığını ve bölgedeki araç yoğunluğunun azaldığını belirtti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmaların okullar açılmadan bitirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi ve çalışan ekipleri teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA’NIN TEKNİK İNCELEME SIRASINDA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ AÇILACAĞINI DUYURDUĞU GEÇİT KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI, SÖZ VERİLEN TARİHTE ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI.