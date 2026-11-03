Manisa Büyükşehir'den maliyeti düşüren tohum desteği: Kula ve Selendi'de 905 üreticiye dağıtım

Manisa Büyükşehir'den tohum desteği dağıtımları

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla sürdürdüğü yüzde 75 hibeli tohum desteğini Kula ve Selendi ilçelerinde gerçekleştirdi. Program kapsamında toplam 905 üreticiye 272 bin 175 kilogram sertifikalı tohum teslim edildi.

dağıtımın kapsamı ve ilçelere göre dağılımı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'nın katılımıyla düzenlenen programlarda üreticilere arpa, buğday, beşli karışım yem bitkisi ve süt otu tohumları dağıtıldı. Kula'da 258 üreticiye 80 bin 325 kilogram; Selendi'de ise 647 üreticiye 191 bin 850 kilogram sertifikalı tohum verildi.

Dağıtımlar, üretimin sürekliliğini sağlamayı ve artan maliyet baskısı altında olan çiftçilere doğrudan destek olmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri uygulamanın bölgede verimlilik ve maliyet düşüşü hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

üreticilerin ve muhtarların değerlendirmeleri:

Kula'daki programda Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ile Yeni Parti İlçe Başkanı Esen Çınar da hazır bulundu. Programlara mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal destek çalışmalarını anlatarak üreticilere bereketli ve afetsiz bir sezon diledi.

Tohum desteğinden yararlanan üreticiler ve muhtarlar, artan üretim maliyetleri karşısında sağlanan katkının önemli olduğunu vurgulayıp Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür etti. Kula'dan Ayşe Kocayiğit uygulamadan memnuniyetini belirterek Başkan Dutlulu'ya teşekkür ederken, Atik Ergün "Mutluyuz, Allah bereketini versin" dedi.

Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Tuna, mahallelerinde yaklaşık 30 üreticinin destekten yararlandığını söyleyerek bu desteğin özellikle maliyetler açısından üreticilere büyük katkı sağladığını ifade etti. Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Ersen Delibay ise üreticilerin maliyet baskısına dikkat çekerek, "Bütün tohumlar bizim için çok faydalı. Zaten sıkıntılarımız büyük. Maliyetler belimizi bükerken bu destek bize ilaç oldu" dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK VE ÜRETİCİLERİN GİRDİ MALİYETLERİNİ AZALTMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ YÜZDE 75 HİBELİ TOHUM DESTEĞİNİ KULA VE SELENDİ’DE SÜRDÜRDÜ. İKİ İLÇEDE TOPLAM 905 ÜRETİCİYE 272 BİN 175 KİLOGRAM SERTİFİKALI TOHUM DAĞITILDI.