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Göktaş Aydın temaslarına başladı: valilik ziyareti ve toplu açılış programı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın ziyaretinde valilik ve büyükşehirde temaslarda bulundu; toplu açılış töreni ve 81 il COP31 tanıtımına katılacak.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Merve Çelik

Göktaş Aydın temaslarına başladı: valilik ziyareti ve toplu açılış programı

Göktaş'ın Aydın ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplu açılış töreni ve lansman programı için Aydın'a geldi. İlk durağı Aydın Valiliği olan Bakan Göktaş, çiçeklerle karşılandı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Dr. Osman Varol ile makamında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ilde yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Valilikteki görüşme:

Valilik ziyaretinde yapılan imza ve karşılama töreninin ardından Vali Dr. Osman Varol ile gerçekleştirilen görüşmede, Aydın'daki hizmetler ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Bakan Göktaş, ildeki hizmetlerin durumu hakkında bilgi alarak notlar aldı.

büyükşehirdeki temas ve sonraki program:

Valilik programının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Göktaş, burada Özlem Çerçioğlu tarafından karşılandı. Başkan Çerçioğlu, başkanlık makamında yapılan görüşmede il genelinde yürütülen belediye hizmetleri ve projeler hakkında bilgi vererek nazik ziyaretleri dolayısıyla Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Bakan Göktaş, Aydın programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki kurumların toplu açılış törenine katılacak ve Türkiye Çocuk Hakları Komitesi 81 İl COP31 Buluşmaları Tanıtım Programı'nın tanıtım etkinliğine iştirak edecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ VE LANSMAN PROGRAMI...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ VE LANSMAN PROGRAMI İÇİN AYDIN’A GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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