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Nazilli'de hizmet yarışıyla kentte yol dönüşümü hızlandı

Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli'de başlattıkları 'hizmet yarışı' ile Sümer Mahallesi 202 Sokak'ta yol yenileme çalışmalarını ve hedeflerini paylaştı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli'de hizmet yarışıyla kentte yol dönüşümü hızlandı

Nazilli'de hizmet atağı: mahallelerde yol dönüşümü

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kentin altyapı ve hizmet kapasitesini artırmaya yönelik başlatılan programın süreceğini duyurdu. Belediye ekipleri özellikle ilçe merkezindeki eski yerleşim bölgelerinde yoğunlaşan yol çalışmalarıyla kısa sürede somut sonuçlar almaya başladı.

yol çalışmaları ve uygulama:

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Sümer Mahallesi 202 Sokakta yol yenileme çalışmalarına başladı. Müdürlük, kullanım ömrünü tamamlayan ve altyapı faaliyetleri nedeniyle deforme olan yüzeyleri önce kazıyarak parke döşemeye hazır hale getiriyor. Uygulama adımları, eskimiş asfaltın temizlenmesi, zemin kontrolü ve ardından parke taşı serimi şeklinde planlandı.

Başkan Tetik, Sümer'in Nazilli'nin en eski yerleşimlerinden biri olduğunu ve bölgenin uzun süredir yatırım beklediğini vurgulayarak, Sümer, Çapahasan, Dumlupınar ve Şirinevler Mahallelerinde kapsamlı bir dönüşüm başlattıklarını belirtti.

hedef ve saha ilişkisi:

Belediye lideri, sık sık gerçekleştirdiği saha gezilerinde vatandaşların taleplerini dinliyor ve hizmet bekleyen noktaları yerinde tespit ediyor. Tetik, 'Nazilli’de bir hizmet yarışı başlattık. Bu yarışın kazanını Nazilli olacak' sözleriyle projenin önceliğini özetledi.

Başkan ayrıca, belediyenin artan hizmet gücünün diğer kurumları da harekete geçirdiğini ifade ederek, herkesin görevini en iyi şekilde yapmasının şehrin eksikliklerini kısa sürede ortadan kaldıracağını söyledi. Belediye, planlanan yol yenileme programını aşama aşama genişleterek ilçe genelindeki ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

BAŞKAN TETİK: &quot;NAZİLLİ’DE HİZMET YARIŞI BAŞLATTIK&quot;

BAŞKAN TETİK: "NAZİLLİ’DE HİZMET YARIŞI BAŞLATTIK"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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