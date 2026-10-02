Gelibolu'da çatıdan düşen 54 yaşındaki işçi tedaviye götürülürken yaşamını yitirdi

Kaza nasıl gerçekleşti:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde, çalışma sırasında bir işçi çatı katından dengesini kaybederek düştü. Olayda, çalıştığı 4 katlı binanın çatı katından düşen 54 yaşındaki Mehmet Ulaş yaralandı.
Müdahale ve hastaneye sevk:
İhbar üzerine bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sevk sırasında hayatını kaybetti:
Ulaş, Çanakkale'ye sevki esnasında Lapseki yakınlarında hayatını kaybetti. Olayla ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.
ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE ÇALIŞTIĞI 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDAN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ.
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