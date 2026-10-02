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Gelibolu'da çatıdan düşen 54 yaşındaki işçi tedaviye götürülürken yaşamını yitirdi

Gelibolu'da çatıdan düşen 54 yaşındaki Mehmet Ulaş, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği yolda Lapseki yakınlarında hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gelibolu'da çatıdan düşen 54 yaşındaki işçi tedaviye götürülürken yaşamını yitirdi

Kaza nasıl gerçekleşti:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde, çalışma sırasında bir işçi çatı katından dengesini kaybederek düştü. Olayda, çalıştığı 4 katlı binanın çatı katından düşen 54 yaşındaki Mehmet Ulaş yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevk sırasında hayatını kaybetti:

Ulaş, Çanakkale'ye sevki esnasında Lapseki yakınlarında hayatını kaybetti. Olayla ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE ÇALIŞTIĞI 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDAN DENGESİNİ KAYBEDEREK...

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE ÇALIŞTIĞI 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDAN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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