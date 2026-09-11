Gelibolu'da oteldeki çocuk iddiaları sonrası işletmeci tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 7 Eylül akşamı meydana gelen olayın ardından yürütülen soruşturmada otel işletmecisi M.P. tutuklandı. Olay, Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki otelde saat 21.30 sıralarında gerçekleşti.

olayın seyri:

İddialara göre ilçede iki akaryakıt istasyonu sahibi olan Ş.T. (69), polise gelen ihbar üzerine otel odasında 15 yaşındaki iki çocukla birlikte yakalandı. Ş.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

Olayın ardından Gelibolu Belediyesi, otelin ruhsatını iptal ederek işletmeyi süresiz olarak mühürledi. Ayrıca otelde görevli olduğu belirtilen işletmeci M.P. hakkında ’resmi belgede sahtecilik’, ’suçu bildirmeme’ ve ’çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından yardım etmekle ilgili soruşturma başlatıldı; M.P. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

baronun açıklaması ve çocukların korunması:

Çanakkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddiaların büyük bir kaygı ve tepkiyle karşılandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Çocukların korunması gereken bir yaşta, yetişkinlerle kurdukları ilişkilerde güç ve yaş eşitsizliğinin doğurabileceği risklerin görmezden gelinmesi kabul edilemez. Bir çocuğun güvenliği, yetişkinlerin statüsünden daha değerlidir. Çocuğun ekonomik veya sosyal olarak güçlü bir yetişkin karşısındaki konumu; çocuğun korunma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Aksine yetişkinlerin çocuklara karşı sorumluluğunu daha da ağırlaştırır.' Komisyon, iddiaların tüm yönleriyle araştırılmasını, çocukların üstün yararı gözetilerek etkili bir soruşturma yürütülmesini ve varsa sorumluların hukuk önünde hesap vermesini talep etti.

Ayrıca Baro, çocukların kimlik bilgilerinin korunmasının önemine dikkat çekerek, isim, fotoğraf, okul veya onları tanınabilir kılacak herhangi bir bilginin sosyal medyada paylaşılmasının çocuğu ikinci kez mağdur edebilecek ciddi bir hak ihlali olduğunu bildirdi. Komisyon, yetkili makamları gerekli koruyucu ve destekleyici tedbirleri almaya çağırdı.

Olayla ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ediyor; yetkililer çocukların korunmasını önceliklendiren bir süreç işletilmesi gerektiğini vurguluyor.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE BİR İŞ ADAMININ İDDİAYA GÖRE 2 ERKEK ÇOCUKLA UYGUNSUZ HALDE YAKALANDIĞI OTELİN İŞLETMECİSİ M.P. TUTUKLANDI.