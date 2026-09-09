Gelişim kampında sporcularla el ele: Üzümlü'de milli takım hazırlığı

Üzümlü'de milli takım gelişim kampı ziyaret edildi:

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde devam eden Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takım Gelişim Kampı'na Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür katıldı. Ziyaret, ilçe protokolünün kamp çalışmalarını yerinde takip etmesi ve sporcularla buluşması amacıyla gerçekleştirildi.

Çalışmaların yerinde takibi:

Kamp süresince protokol üyeleri, kamp alanında sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Hacı Osman Hökelekli ve Fatih Çöpür, antrenman programları ve teknik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve uygulamaları yerinde gözlemledi.

Destek ve başarı dilekleri:

Ziyaret sırasında kaymakam ve il müdürü, milli takım sporcularına ve antrenörlere başarı dileklerini iletti. Yapılan gözlemlerle çalışmanın genel akışı değerlendirilirken, kampın sporcu gelişimine katkısına vurgu yapıldı.

ÜZÜMLÜ’DE MİLLİ GÜREŞÇİLER İÇİN GELİŞİM KAMPI