Gemlik sarsıntısı: küçük deprem bölgedeki hareketliliği işaret ediyor

Gemlik'te sabaha karşı kaydedilen küçük deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 01.10.2026 tarihinde saat 02.28'de, derinliği 11.1 kilometre olan ve büyüklüğü M=2.8 olarak ölçülen deprem yaşandı. Sarsıntı, çevre iller Yalova ve İstanbul'da da hissedildi; can veya mal kaybına ilişkin bir ihbar gelmedi.

Sismik veriler ve uzman değerlendirmesi:

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, meydana gelen olayı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "İnsanoğlunun pek hissedemeyeceği bu küçük deprem üzerinden felaket senaryoları oluşturulmamalıdır." Yıldız ayrıca, "Bu deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu Orta Kolunda Gemlik Körfezinde sismik aktivitenin devam ettiğini göstermektedir" diyerek bölgedeki hareketliliğe dikkat çekti.

Bölgede ne anlama geliyor, hangi adımlar izlenmeli:

Uzmanlar, bu tür küçük büyüklükteki depremlerin bölgesel fay hattı etkinliğine işaret edebileceğini, ancak tek başına büyük bir depremin habercisi sayılmaması gerektiğini belirtiyor. Mehmet Yıldız'ın "Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yetkililere de bir uyarı olmasını temenni ediyorum" sözleri, hem sakinliği koruma hem de yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların izleme ve bilgilendirme görevlerini sürdürmesi gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlara, resmi kurumların duyuruları takip etme, yapı güvenliği ve temel deprem hazırlığı konularında güncel kalma çağrısı yapıldı. Bölgedeki sismik aktivitenin izlenmesine devam ediliyor; yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar, gelişmeler açısından belirleyici olacak.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI GÜNEY MARMARA ŞUBE BAŞKANI MEHMET YILDIZ, BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE SÜREN SİSMİK HAREKETLİLİK HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "KUZEY ANADOLU FAY ZONU ORTA KOLUNDA GEMLİK KÖRFEZİNDE SİSMİK AKTİVİTENİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR" DEDİ.