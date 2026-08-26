Genç çiftler perde tercihlerini sade ve ekonomik tarafa kaydırdı

Gençlerin yeni tercihleri:

Eskişehir'de uzun yıllardır perdecilik yapan Muhsin Başaran yeni evlenen çiftlerin seçimlerinde belirgin bir değişim gözlemliyor. Geçmişte dantelli ve desenli tüllerin öne çıktığı dönemlerin yerini, bu yıl daha sade ve fonksiyonel modellerin aldığını aktarıyor.

bambu ve düz modeller öne çıktı:

Başaran'a göre yeni nesil müşteriler, tül ve fon perdede artık düz ve sade renkleri tercih ediyor. Bu tercihin en belirgin örneğini ise bambu perde modellerinde görüyor; kullanım kolaylığı ve uygun fiyat bu ilgiyi artırıyor.

sektördeki hareketlilik ve beklenti:

Yazın açılmasıyla beraber düğün sezonuna girilmesine rağmen bu sene beklenen yoğunluk yaşanmadığını belirten Başaran, işlerin iki sene önce daha hareketli olduğunu söylüyor. Yeni neslin ekonomik tercihlerinin ve sade estetik anlayışının sektörün satış dinamiklerini etkilediğini ifade ediyor.

Başaran, artık eski dönem annelerin veya babannelerin tercih ettiği ağır ve gösterişli modellere yönelinmediğini, bunun yerine pratiklik ve bütçe dengesi gözetildiğini vurguluyor. Bu eğilimin ilerleyen yıllarda da sürmesi halinde üretim ve stok planlamasında değişiklikler gerekebileceğini belirtiyor.

Perdeci olarak sundukları ürün gamında bambu ve düz tül-fon seçeneklerini ön plana çıkardıklarını söyleyen Başaran, sektörün yeniden canlanacağı umudunu koruyor.

ESKİŞEHİR'DE UZUN YILLARDIR PERDECİLİK YAPAN MUHSİN BAŞARAN, DÜĞÜN SEZONUNUN BU YIL BEKLEDİKLERİ KADAR HAREKETLİ GEÇMEDİĞİNİ VE YENİ EVLENEN ÇİFTLERİN PERDE TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ.