Genç Elazığlı güreşçiler Sultangazi’de kürsüye çıktı

şampiyonadan öne çıkanlar:

Elazığlı sporcular, 8-10 Eylül tarihlerinde İstanbul Sultangazi'de gerçekleştirilen 18-21 yaş Mas Güreşi Türkiye Şampiyonasında başarılı sonuçlar alarak dikkat çekti. Organizasyona Türkiye'nin 33 ilinden yaklaşık 700 sporcu katıldı ve Elazığ'ı temsil eden isimler performanslarıyla öne çıktı.

Elazığlı sporcuların dereceleri:

Turnuvada 80 kiloda Kerem Uğraş Türkiye şampiyonu olurken, aynı kiloda yarışan Ufuk Uğur turnuvayı Türkiye beşincisi olarak tamamladı. Diğer başarılı sonuçlar arasında 90 kiloda Ahmet Tepe, 65 kiloda Delil Demirbağ ve 60 kiloda İrfan Padakın Türkiye üçüncülükleri yer aldı.

turnuva kapsamı ve Elazığ için anlamı:

Çok sayıda ilden ve yaklaşık 700 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Elazığlı sporcuların birincilik, üçüncülük ve beşincilikler alması kentin genç sporcuları açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Elde edilen dereceler, ilin mas güreşi alanındaki varlığını ve genç sporcuların yetenekini gösterdi.

ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ’NDEN MAS GÜREŞİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU