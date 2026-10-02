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Genç girişimci marketinde boykotlu markalara yer vermiyor

Samsun'da 19 yaşındaki Yahya Furkan İnan, geçen ekimde açtığı markette boykot edilen markaların ürünlerini yaklaşık bir yıldır satmıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:08

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Berk Doğan

Genç girişimci marketinde boykotlu markalara yer vermiyor

Genç işletmeci net duruş sergiliyor:

Yahya Furkan İnan, 19 yaşında, geçen yıl ekim ayında ailesiyle birlikte Samsun’da açtıkları marketi yaklaşık bir yıldır işlettiğini söylüyor. İnan, kendisini Samsun’un en genç marketçisi olarak tanımlarken iş yerinde bir çizgi belirlediklerini ve bu çizgi doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

İşletmede, kamuoyunda boykot edilen markaların ürünlerine yer verilmediğini belirten İnan, bu kararın uygulamasının zaman zaman müşteri kaybına yol açtığını ancak duruşlarını değiştirmediklerini aktardı. Açıklamasında, böyle markaların piyasada ve tüketici tercihlerinde önemli bir yer tuttuğunu, bu nedenle hem kendilerinin hem de müşterilerinin etkilenebildiğini vurguladı.

Kararın motivasyonu ve sınırları:

İnan, boykot kararının amacını parasal bir zarar vermek olarak tanımlamadı; söz konusu markaların "insanların kanına dokunacak derecede kötü söylemlerde bulunması" nedeniyle bu ürünleri satmak istemediklerini belirtti. Bu tutumun, bir protesto ve kişisel duruş olduğunu; ancak tek başına boykotun yeterli olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Kararın uygulanmasında zorlandıkları noktalar olduğunu ve zaman zaman mağduriyet yaşandığını belirten genç işletmeci, buna rağmen yaklaşık bir yıldır raflarında bu markalara yer vermediklerini yineledi. İnan, kararın hem iş stratejisi hem de etik bir tercih boyutu taşıdığını dile getirdi.

Çağrı ve uzun vadeli bakış:

İnan, tek başına küçük bir mağazanın sınırlı etkisi olduğunun bilincinde olduğunu; ancak kolektif hareket ve farkındalıkla bu etkinin artırılabileceğini savunuyor. "Bu hareket aslında üç sene önce değil, yirmi sene, belki de elli sene önce başladı" sözleriyle daha geniş ve uzun soluklu bir değişim gerektiğine dikkat çekti ve takipçilerine bu büyük çaplı hareketin etkisini büyütme çağrısında bulundu.

İşletme şu an için aynı çizgide kalmayı ve boykota devam etmeyi planlıyor; İnan, uygulamanın sonuçları ve toplum üzerindeki yansımalarını takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

İNAN, BU KARAR NEDENİYLE ZAMAN ZAMAN MÜŞTERİ KAYBETTİKLERİNİ ANCAK YAKLAŞIK BİR YILDIR DURUŞLARINI...

İNAN, BU KARAR NEDENİYLE ZAMAN ZAMAN MÜŞTERİ KAYBETTİKLERİNİ ANCAK YAKLAŞIK BİR YILDIR DURUŞLARINI DEĞİŞTİRMEDİKLERİNİ İFADE ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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