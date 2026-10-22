Genç habercilere: başarı tesadüf değil, emek ve sorumluluk gerektirir

Denizli'de iletişim öğrencileriyle kariyer sohbeti

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, İletişim Fakültesi öğrencilerine gazetecilik mesleğindeki yolculuğunu anlattı. Düzenlenen programda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, akademisyenler ve öğrenciler de hazır bulundu. Tokmak, söyleşide kariyer tavsiyeleri verirken gençlere uygulama yapmanın ve üretmenin önemini vurguladı.

mezuniyeti beklemeyin: üretin, deneyim kazanın:

Tokmak, mesleğe radyoculukla başladığını, zaman içinde farklı alanlarda çalışıp yeni sorumluluklar üstlenerek kendi yayın kuruluşunu kurduğunu anlattı. "Başarı tesadüf değil, emek işidir" diyen Tokmak, öğrencilerin mezuniyeti beklemeden hemen çalışmaya başlamalarını önerdi. Haber yazma, röportaj yapma, video hazırlama ve dijital içerik üretme gibi uygulamaları denemek; mezuniyette yalnızca diploma değil, somut işler ve deneyimlerin de bulunmasının önemine dikkat çekti.

Tokmak, kariyerin başında tüm cevapları bilmenin zorunlu olmadığını, öğrenmeye açık olmanın ve fırsatları değerlendirmenin daha belirleyici olduğunu söyledi. İlk adımın, ulaşılacak son nokta olmadığını; farklı görevlerin ve sorumlulukların zaman içinde yeni beceriler kazandırdığını aktardı.

güvenilirlik ve teknolojinin sorumluluğu:

Gazetecilikte güvenin uzun vadede inşa edildiğini belirten Tokmak, doğrulanmamış bilginin yayımlanmasının sonuçlarına dikkat çekti. "Gazetecilikte topluma doğru bilgi sunmak sorumluluğumuzun en önemli parçası" sözleriyle mesleki ilkelerin önemini vurguladı ve itibarın korunmasının kariyer boyunca taşıyacakları bir yük olduğunu ifade etti.

Dijitalleşme ve yapay zekânın sektörü dönüştürdüğünü söyleyen Tokmak, yeni teknolojileri öğrenme çağrısı yaparken sorgulama ve doğrulama yetisinin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti. Karşılarına çıkan her bilgiyi doğru kabul etmeyin; kaynağı kontrol edin ve yaptığınız işin sorumluluğunu üstlenin, diye ekledi.

Programın sonunda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, konuşma ve katkıları için Özkan Tokmak'a teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, öğrencilerin soru ve katkılarıyla devam etti ve pratik odaklı kariyer yaklaşımının altı çizildi.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE GAZETECİLİK MESLEĞİNDEKİ KARİYER YOLCULUĞUNU ANLATAN DENİZLİ GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI ÖZKAN TOKMAK, "MEZUN OLMAYI BEKLEMEYİN. KENDİNİZİ GELİŞTİRİN, ÜRETİN, DENEYİM KAZANIN. FIRSAT GELDİĞİNDE HAZIR OLMAK İÇİN BUGÜNDEN ÇALIŞIN. BAŞARI TESADÜF DEĞİL, EMEK İŞİDİR" DEDİ.