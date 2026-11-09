Mandalinci'den 10 kasımda Atatürk'ün mirası için sorumluluk vurgusu

Mandalinci'nin 10 Kasım mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, Cumhuriyet'in taşıdığı anlam ve bugüne düşen sorumluluklar üzerinde durdu. Mandalinci, Atatürk'ün geride bıraktığı düzenin bireylere kendi akıllarına, iradelerine ve güçlerine güvenebilecekleri bir zemin sağladığını vurguladı.

Atatürk'ün mirasının taşıdığı değerler:

Başkan Mandalinci mesajında, Cumhuriyetin sunduğu hak ve imkanların sadece bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal değişim için bir araç olduğunu belirtti. Yanlışa itiraz edebilme, doğruyu arama, daha iyisini isteme ve gerektiğinde alışılmış olanı değiştirebilme yetisinin Cumhuriyetin en kıymetli kazanımlarından biri olduğunu kaydetti. Atatürk'ün ilerlemeye ilişkin düşüncesinin, toplum hayatının merkezinde yer aldığını ifade etti.

Mandalinci, Cumhuriyetin bir milletin geleceğini değiştirme gücünü bahşettiğini; Atatürk'ün ise bu gücü milletin kendisine aktardığını söyledi. Bu bakış açısıyla bugünkü yöneticilerin ve yurttaşların görevi, mirası korumak ve genç kuşaklara daha iyi bir gelecek bırakmak olarak öne çıktı.

Günlük hayata ve kuşaklara düşen sorumluluk:

Mesajında somut örnelere de değinen Mandalinci, bir çocuğun mahalle koşulları yüzünden hayallerinden vazgeçmemesi, bir kadının yaşamına ilişkin kararları özgürce alabilmesi ve gençlerin geleceklerini başka ülkelerde aramak zorunda hissetmemesi gerektiğini belirtti. Bu hedeflerin sağlanmasının, Cumhuriyet mirasına sahip çıkmanın vazgeçilmez unsurları olduğunu kaydetti.

Bodrum'un sokaklarında, meydanlarında ve kıyılarında sürdürdüğümüz özgür hayatın arkasında büyük bir tarihî mücadelenin yattığını hatırlatan Mandalinci, alınan her kararın bir insanın hayatına dokunacağını düşünmenin önemine dikkat çekti. Ulu Önderin tamamlanmış bir gelecek bırakmadığını; aksine geleceği kurabilecek bir millet bıraktığını belirtti.

10 Kasım sabahı toplumun ortak anma ritüeline de atıf yapan Mandalinci, saat dokuzu beş geçe hayatın bir anlığına duracağını, ardından günlük yaşamın adımlarının yeniden duyulacağını söyledi. Okulların açılması, iş yerlerinin faaliyetlerine devam etmesi ve çocukların hayal kurmaya devam etmesinin, Atatürk'ün bıraktığı yaşam biçiminin en somut göstergeleri olduğunu belirtti.

Mesajını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve mirasına sahip çıkma çağrısıyla sonlandıran Mandalinci, her kuşağın cumhuriyete kendi emeğini, aklını ve vicdanını katma yükümlülüğünü vurgulayarak belediye yönetimi olarak bu sorumluluğu yerine getirme kararlılığını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yılında derin bir saygı, minnet ve özlemle anıyorum.

BAŞKAN MANDALİNCİ’DEN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ MESAJI