Karşıyaka Zafer Uysal'la yenilmezlik serisini sürdürüyor

uysal yönetiminde hızlı ivme:

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezon başında Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. İlk dört haftada beklenen sonuçları alamayan yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi.

Deneyimli çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından Karşıyaka, lig ve kupa maçlarında istikrarlı bir performans sergiledi. Uysal yönetiminde oynanan 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, hem puan tablosunda hem de moral açısından önemli bir çıkış yakaladı.

maç maç performans ve sonuçlar:

Uysal'la ilk maça deplasmanda çıkan Karşıyaka, Kepezspor'u mağlup ederek yeni döneme galibiyetle başladı. Ardından kupada 1923 Afyonspor'u eleyerek bir üst tura yükselen takım, ligde Eskişehir Anadolu karşısında da kazanmayı bildi. Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynanan karşılaşma golsüz berabere biterken, Söke 1970 galibiyeti yeniden ivme kazandırdı.

Kupanın bir diğer etabında deplasmanda Boluspor'u mağlup eden Karşıyaka, son olarak ligde Denizli İdmanyurdu'nu 6-0 gibi farklı bir skorla geçti ve Uysal yönetimindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Denizli İdmanyurdu müsabakası sonrası konuşan Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal, takımın maç boyunca oyunun hakimiyeti altında olduğunu vurguladı. Uysal, oyuncularının belirlenen oyun planını sahaya başarıyla yansıttıklarını belirterek, her maç üzerine koyarak gelişmeye devam edeceklerini söyledi.

Uysal ayrıca, kulübün 114. kuruluş yıl dönümünde alınan farklı galibiyetten memnuniyet duyduklarını ifade etti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Deplasmanda aldığımız farklı galibiyetle taraftarlarımızı sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Maç boyunca oyunun hakimiydik. Oyuncularımız istediğimiz planı sahaya başarıyla yansıttı ve bunun karşılığını gollerle aldı. Üç puan bizi mutlu etti ancak önümüzde zorlu karşılaşmalar var. Her maç üzerine koyarak hem top bizdeyken hem de rakipteyken oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, tüm oyuncularımı mücadeleleri ve emekleri için kutluyorum"

Karşıyaka, Uysal'la yakaladığı bu çıkışı korumayı ve önündeki zorlu fikstürde de benzer performansı sürdürmeyi hedefliyor.

KARŞIYAKA, TEKNİK DİREKTÖR ZAFER UYSAL YÖNETİMİNDE ÇIKTIĞI 7 MAÇTA 6 GALİBİYET VE 1 BERABERLİK ALARAK ÖNEMLİ BİR ÇIKIŞ YAKALADI.