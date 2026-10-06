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Genç KAYMEK merkezlerinde yetenek ve özgüven odaklı yeni dönem

Genç KAYMEK merkezlerinde yeni dönem başladı; gençlere akademik destek, atölye ve sosyal etkinliklerle yetenek ve özgüven kazandırılacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Genç KAYMEK merkezlerinde yetenek ve özgüven odaklı yeni dönem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi gençlere yönelik programlarını genişletti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni eğitim dönemini başlattı. Merkezler, çocukların ve gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan kapsamlı bir program takvimiyle kapılarını açtı. Gençlere farklı alanlarda yönlendirme, destek ve fırsat sağlanarak yeteneklerini keşfetmeleri hedefleniyor.

Programların kapsamı:

Yeni dönem eğitimleri; akademik destek, atölye çalışmaları, kültür-sanat etkinlikleri ve kişisel gelişim programlarından oluşuyor. Gençlerin yalnızca ders başarısına odaklanılmıyor; iletişim becerileri, özgüven, ekip çalışması ve sosyal yetkinliklerin de güçlendirilmesine önem veriliyor. Atölyeler, gençlerin pratik beceriler kazanabileceği ve ilgi alanlarını geliştirebileceği uygulamalı içeriklerle planlandı.

Eğitimler, katılımcıların yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik rehberlik ve mentorluk desteğiyle tamamlanıyor. Böylelikle gençlerin hem akademik hem de sosyal alanlarda dengeli bir gelişim göstermeleri amaçlanıyor.

Hedefler ve ödüllendirilen yaklaşım:

Genç KAYMEK, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere yönelik hizmet anlayışının önemli bir parçası olarak tanımlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkaracak ortamları genişletirken, onları geleceğe hazırlayan projelere öncelik veriyor. Bu yaklaşım, belediyeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ‘Genç Dostu’ ödülüne layık görülmesine de zemin hazırladı.

Merkezlerde yürütülen çalışmalarla amaçlanan, gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra özgüven, iletişim ve kültürel birikimlerinin de güçlendirilmesi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki hizmet ve projeleriyle gençlerin eğitimden sanata, sosyal faaliyetlerden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede desteklenmesini sürdürecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; GENÇ KAYMEK GENÇLİK MERKEZLERİ’NDE YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; GENÇ KAYMEK GENÇLİK MERKEZLERİ’NDE YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİ BAŞLATTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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