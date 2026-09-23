Genç liglerde fikstür belli oldu: Bilecik'te U17 ve U19 kuraları çekildi

Bilecik'te gençler liglerinin kuraları çekildi

Bilecik'te 2026-2027 futbol sezonu öncesi U17 ile U19 Gençler Ligi kuraları İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı. U17 liginin 17-18 Ocak 2027 tarihlerinde, U19 liginin ise 13-14 Şubat 2027 tarihlerinde başlaması planlanıyor.

toplantıya katılanlar:

Teknik toplantı ve kura çekimine Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına İl Tertip Komitesi Üyesi Leyla Bayrak ile takım başkanları ve yöneticileri katıldı.

u17 liginde eşleşmeler:

U17 Gençler Ligi'ne 4 takım müracaat etti. Çekilen kuralara göre ligin ilk haftasında, 17-18 Ocak 2027 tarihlerinde Vitraspor - Söğütspor ve Bilecik Gençlerbirliğispor - 1299 Bilecikspor Kulübü karşılaşacak.

u19 liginde katılımcılar ve fikstür:

U19 Gençler Ligi'ne 6 takım katıldı: Söğütspor, Ertuğrulspor, Güneşspor, Lefke Birlikspor, Bilecik Gençlerbirliğispor ve 1299 Bilecikspor Kulübü. Ligin açılış haftası 13-14 Şubat 2027 tarihlerinde; 1299 Bilecikspor - Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliğispor - Ertuğrulspor ve Güneşspor - Lefke Birlikspor müsabakalarıyla oynanacak.

Her iki ligde yer alan takımların sezon öncesi hazırlıkları ve uygulayacakları programlar, lig sürecindeki rekabetin yönünü belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alacak.

BİLECİK'TE U17 İLE U19 GENÇLER LİGİ'NİN KURALARI ÇEKİLDİ