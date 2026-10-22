Genç oyuncu Hilmi Türkan kol kırığıyla tedaviye alındı

maçta yaşananlar:

U19 Gelişim Ligi 13. Grup'ta, ligin 5. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmada ilk 11'de yer alan 17 yaşındaki Hilmi Türkan, maçın 65. dakikasında bir pozisyon sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu ambulansla hastaneye sevk edildi.

hastanedeki bulgular ve tedavi:

Hastanede gerçekleştirilen tetkiklerde Türkan'ın sağ kol dirseğinde ve bileğinde kırık olduğu tespit edildi ve kolu alçıya alındı. Doktor raporuna göre genç futbolcu sahalardan yaklaşık 2-3 ay süreyle uzak kalacak.

oyuncunun durumu:

Yaşadığı şanssız sakatlık sonrası Hilmi Türkan duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Kulüp ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından genç oyuncunun tedavi süreci başlatıldı; ilerleyen günlerde durumuyla ilgili geliştirilecek sağlık kontrolleri takip edilecek.

KAYSERİSPOR U19 TAKIMININ BAŞARILI OYUNCUSU HİLMİ TÜRKAN’IN HATAYSPOR MAÇINDA KOLU KIRILDI.