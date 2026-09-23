Genç şampiyonlardan Kocagöz'e ziyaret: başarı, mesaj ve destek çağrısı

Başkan ziyareti ve kutlama:

Kepez Belediyesi Spor Kulübü futbol ve güreş takımları, kazandıkları önemli şampiyonlukların ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü makamında ziyaret etti. Genç sporcularla samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Kocagöz, hem elde edilen başarıları dinledi hem de gençlerin gelecek hedefleri üzerine konuştu.

Güreş takımının Ankara başarısı:

Kepez Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı, Ankara'da düzenlenen Minikler (10-11-12 Yaş) Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde zirveye çıkarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Takım başarısının yanında sporcular bireysel kategorilerde de dikkat çekti; takım 1 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği, 5 Türkiye üçüncülüğü ve 2 Türkiye beşinciliği elde etti. Toplam 15 sporcudan oluşan ekip, Kepez'in güreşteki gücünü hem takım hem de bireysel derecelerle kanıtladı.

Futbol takımının namağlup sezonu:

Kepez Belediyesi Futbol Takımı 2025-2026 sezonunu namağlup Antalya şampiyonu olarak tamamladı. U12 kategorisinde düzenlenen özel turnuvada 16 takım arasında yer alan Kepez ekibi, turnuvayı da namağlup bitirerek sezonu taçlandırdı. Takım, 22 genç futbolcudan oluşuyor ve sezon boyunca ortaya koyduğu mücadele ile ilçeye önemli bir başarı kazandırdı.

Başkanın gençlere mesajı:

Başkan Mesut Kocagöz sporcuları kutlarken gençlere sadece spor alanında değil, eğitimde ve kişisel gelişimde de başarılı olmaları tavsiyesinde bulundu. Kocagöz, Atatürk'e atıfta bulunarak 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü hatırlattı ve öğrencilerin derslerini ihmal etmemesi, antrenmanlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Öğrencilere 'Hem okulda çalışın hem sporda çalışın. Başarılı olursunuz. Ahlaklı olmak bence en önemlisi. Bir de en önemlisi iyi insan olacaksınız. Vicdanlı, merhametli olduğunuzda Allah kapılarınızı açar' diye seslendi.

Belediyenin destek taahhüdü:

Kocagöz, genç sporcuların elde ettiği başarılardan duyduğu gururu dile getirerek Kepez Belediyesi'nin sporcuların ve antrenörlerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Başkan, 'Namağlup gelmişsiniz, Türkiye şampiyonu olmuşsunuz. Biz de belediye başkanı olarak bütün hocalarınız ve çalışma arkadaşlarımla beraber her zaman yanınızda olacağız. Her zaman arkanızda koskocaman Kepez Belediyesi var' ifadelerini kullandı. Ayrıca Kepez'in büyüklüğüne dikkat çekerek 'Kepez Belediyesi 55 ilden büyük. Türkiye’nin 18. büyük ilçesi Kepez' sözleriyle ilçenin potansiyeline vurgu yaptı.

Ziyaret, sporcuların motivasyonunu pekiştirdi; hem güreş hem de futbol takımları için önümüzdeki süreçte hedeflerin yükseldiği ve belediyenin desteğinin süreceği mesajı netleşti.

KEPEZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NÜN FUTBOL VE GÜREŞ TAKIMLARI, ELDE ETTİKLERİ ŞAMPİYONLUKLARIN ARDINDAN KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ’Ü ZİYARET ETTİ.