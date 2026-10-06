Genç sinemacı bahçe ve arşiv görüntüleriyle Altın Koza'da jüri özel ödülü kazandı

ödül haberi:

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezunu Ulviye Aleyna Sarıgül (23), deneysel belgeseli 'Akgün' ile 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Film, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde değerlendirilerek ödüle değer bulundu.

film ve üretim süreci:

'Akgün', yaklaşık 11 dakikalık bir çalışma olarak, bir yönetmenin yıllar boyunca cep telefonuyla biriktirdiği görüntüler ile yaşadığı bahçenin zaman içindeki dönüşümünü yan yana getiriyor. Filmin senaryosunu yazan ve çekimlerini üstlenen Sarıgül, çalışmasını Adana'daki törene katılarak doğrudan teslim aldı.

eğitim etkisi ve gelecek hedefleri:

Sarıgül, İEÜ'de aldığı eğitimin çalışma biçimini ve sinemaya bakışını derinden etkilediğini belirtti. Üniversite eğitiminin kendisine yalnızca teknik bilgi kazandırmakla kalmayıp, "bir hikayeye nasıl yaklaşmam gerektiğini, görüntüyle nasıl düşünebileceğimi ve kendi anlatım dilimi nasıl geliştirebileceğimi" öğrettiğini söyledi. Derslerde farklı türler ve üretim süreçleriyle tanışmanın önemine vurgu yapan genç yönetmen, ödülün ona hem mutluluk verdiğini hem de "daha fazla çalışmam, yeni şeyler denemem ve kendimi geliştirmeyi sürdürmem gerektiğini" hatırlattığını ifade etti.

Festivalin Türkiye'nin köklü etkinliklerinden biri olması ve böylesi bir platformda ödül almanın kariyerinin başında önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Sarıgül, sinema alanında yeni projelerle ilerlemeye niyetli olduğunu belirtti.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA BÖLÜMÜ MEZUNU ULVİYE ALEYNA SARIGÜL (23), ‘AKGÜN’ ADLI DENEYSEL BELGESELİYLE ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ’NDE ‘JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ.