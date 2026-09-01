Genç yıldız Ramazan Yılmaz dünya sıralamasında ikinci oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Pist Bisikleti Milli Takımı sporcusu Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Dayanıklılık Dünya Sıralaması’nda 3 bin 976 puan toplayarak dünya ikinciliğine yükseldi. 21 yaşındaki milli sporcu, bu derecesiyle 14-18 Ekim 2026 tarihlerinde Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonasına doğrudan katılma hakkı kazandı.

Sıralamadaki yükselişin detayları:

Yılmaz, açıklanan listede bir basamak çıkarak Türk bisikleti adına dikkat çekici bir başarı elde etti. Listenin ilk sırasında 5 bin 171 puan ile Alman sporcu Moritz Augenstein yer alırken, Yılmaz aynı zamanda ilk 10 içerisindeki en genç iki sporcudan biri olarak öne çıktı. 2026 sezonunda omnium branşında 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği üçüncülük ve sezon boyunca katıldığı uluslararası yarışlarda topladığı UCI puanları, bu hızlı yükselişte belirleyici oldu.

Şanghay ve olimpiyat yolculuğu:

Şanghay’daki Dünya Şampiyonası, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için puan veren ilk organizasyon olma özelliği taşıyor. Bu nedenle Yılmaz’ın burada elde edeceği başarılar, Türkiye’nin olimpiyat puan hedefi açısından önem arz ediyor. Milli sporcunun doğrudan katılım hakkı, hem bireysel kariyeri hem de ülke sıralaması açısından değer taşıyor.

Federasyonun değerlendirmesi:

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Ramazan Yılmaz’ın bu çıkışını tarihsel bir gelişme olarak nitelendirdi. Müftüoğlu, 'Ramazan Yılmaz’ın henüz 21 yaşında dünya sıralamasında ikinciliğe yükselmesi ve Dünya Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkı kazanması, Türk bisikleti açısından tarihi nitelikte bir gelişmedir. Bu başarıyla Türk pist bisikleti tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır' ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, Yılmaz’ın başarısının planlı çalışmaların ve sporcu gelişimine yönelik projelerin sonucu olduğunu vurguladı ve bu derecenin genç sporculara ilham vereceğini belirtti. Önümüzdeki dönemde Yılmaz’ın Şanghay’da elde edeceği sonuçlar, hem bireysel sıralamada hem de Türkiye’nin olimpiyat yolculuğunda belirleyici olacak.

MİLLİ BİSİKLETÇİ RAMAZAN YILMAZ, UCI PİST BİSİKLETİ DAYANIKLILIK DÜNYA SIRALAMASI'NDA 3 BİN 976 PUANLA DÜNYA İKİNCİLİĞİNE YÜKSELDİ.