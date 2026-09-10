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Gençler Aydınpınar Şelalesi'nde doğayla, sporla ve eğitimle buluştu

Düzce Belediyesi'nin Aydınpınar Şelalesi'ndeki doğa kampında gençler trekking, voleybol, ok atma ve yangın eğitimiyle hem eğlendi hem öğrendi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençler Aydınpınar Şelalesi'nde doğayla, sporla ve eğitimle buluştu

Gençler Aydınpınar Şelalesi'nde doğayla, sporla ve eğitimle buluştu

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Aydınpınar Şelalesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen doğa kampı, Gençlik Ofisi üyesi gençleri bir araya getirdi. Etkinlik, gençlere spor, eğitim ve sosyal deneyimler sunmayı amaçlayan bir günlük yoğun programla gerçekleştirildi.

Spor aktiviteleri ve takım çalışması:

Kamp kapsamında düzenlenen trekking, voleybol ve ok atma gibi sportif etkinlikler, katılımcılara hem fiziksel aktivite imkânı sağladı hem de iletişim ve iş birliğini öne çıkardı. Gençler, ekip halinde yürüyüşler ve oyunlarla takım ruhunu güçlendirme fırsatı buldu ve yeni beceriler edindi.

Güvenlik eğitimleri ve uygulamalı tatbikat:

Kamp programında, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın riski ve yangına müdahale yöntemleri üzerine uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılara acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı ve olası tehlikelere karşı farkındalık arttırıldı.

Bilimsel gözlem ve sosyal etkinlikler:

Bilim Merkezi tarafından düzenlenen teleskopla gökyüzü gözlemi gençlerin ilgisini çekti; akşam programında kamp ateşi etrafında şarkılar söylendi ve sosyal etkileşimler yoğunlaştı. Etkinlikler sayesinde gençler yeni arkadaşlıklar kurdu ve doğa içinde farklı deneyimler yaşadı.

Katılımcılar, gerçekleştirilen organizasyonun kendilerine yeni deneyimler ve faydalı bilgiler kazandırdığını belirterek Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile emeği geçenlere teşekkür etti. Düzce Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimini desteklemeye yönelik faaliyetlerini oluşturulan planlama çerçevesinde farklı etkinliklerle sürdürmeyi hedefliyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL VE KÜLTÜREL PROJELERİNİ DEVAM ETTİRİYOR. SPORTİF VE...

DÜZCE BELEDİYESİ, GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL VE KÜLTÜREL PROJELERİNİ DEVAM ETTİRİYOR. SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE DOLU BİR YAZI GERİDE BIRAKMAYA HAZIRLANAN DÜZCE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, AYDINPINAR ŞELALESİ SOSYAL TESİSLERİ'NDE DÜZENLEDİĞİ DOĞA KAMPINDA DÜZCELİ GENÇLERİ HEM SPORLA BULUŞTURDU, HEM DE YENİ DENEYİMLER KAZANDIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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