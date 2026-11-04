Göçten gelen otağ: Niğde'de Altay köyünün yaşayan kültürü

Altay köyünün kökeni:

Doğu Türkistan'dan 1939'da başlayan göç serüveni, zorlu coğrafyalar aşılarak Türkiye'ye ulaşan Kazak ailelerin Niğde Ulukışla'da yeni bir yerleşim kurmasıyla şekillendi. Gelenler geldikleri coğrafyanın hatırasını yaşatmak amacıyla yerleşim yerine, anımsadıkları bölgeyle kurdukları bağ nedeniyle Altay adını verdi.

Bu yerleşme, 1952'de Türkiye'ye kabul edilme sürecinin ardından 1955'te kesinleşti ve köy kısa sürede hem bir yaşam alanı hem de göç hafızasının somut bir temsilcisi haline geldi.

Zorlu yolculuk ve yerleşme:

Altay Köyü Dernek Başkanı Mustafa Özdemir büyüklerinin göç yolculuğunu anlatırken yolun ne denli güç olduğunu vurguluyor. Özdemir'e göre atlarla, develerle ve yaya yapılan bu yolculuk, modern teknolojinin bile kolayca tekrarlayamayacağı biçimde sürdürüldü; aileler önce Pakistan'a ulaştı ve orada 12 yıl kaldı.

Daha sonra Türkiye'ye başvuran ailelerin kabulü, Adnan Menderes hükümeti döneminde iskanlı göçmen statüsünde gerçekleşti. Bu süreçte 1952'de başvuru, 1955'te Altay köyüne yerleşme tarihleri, köyün resmî kimliğinin oluşmasında belirleyici oldu.

Güncel yaşam ve kültürel aktarım:

Altay köyü, sadece bir yerleşim yeri değil; geleneklerin, dilin ve ritüellerin nesiller boyu korunduğu yaşayan bir miras merkezi konumunda. Köydeki otağ çadırları, atlı sporlar, okçuluk faaliyetleri ve yöresel lezzetler hem yerel halk hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler için kültürel bir deneyim sunuyor.

Özdemir, birinci kuşağı bizzat görerek büyüdüklerini, büyüklerinden Kazakça ve örf-adetleri öğrendiklerini belirtiyor. Bugün köydeki aktarımlar; dil öğretimi, geleneksel oturma düzenleri ve törenlerin yeniden canlandırılması gibi pratiklerle sürdürülüyor. Böylece geçmişin izleri, yeni nesillere bilinçli bir çabayla taşınıyor ve Altay köyü göç hikâyesinin yaşayan temsilcisi olmaya devam ediyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAN NİĞDE’YE UZANAN GÖÇÜN YAŞAYAN MİRASI ALTAY KÖYÜ