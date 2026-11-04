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Sanat ve bilim lösemiye ışık tuttu: Gör Beni sergisi umutları gündeme taşıdı

Denizli'de düzenlenen Lösemi Bir Tanıdır, Gelecek Değil programı; uzman sunumları, hastaların mücadele öyküleri ve Gör Beni sergisiyle farkındalık yarattı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sanat ve bilim lösemiye ışık tuttu: Gör Beni sergisi umutları gündeme taşıdı

Denizli'de lösemi farkındalığı için kapsamlı buluşma

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ile Denizli Tabip Odası iş birliğiyle düzenlenen Lösemi Bir Tanıdır, Gelecek Değil programı, sanat ve bilimi aynı çatı altında buluşturarak toplumda hastalığa ilişkin farkındalığı artırmayı hedefledi. Etkinlik, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programa Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyon, hem tıbbi bilginin paylaşılmasına hem de hastaların ve ailelerinin deneyimlerinin görünür kılınmasına olanak sağladı.

uzman sunumu ve erken teşhisin önemi:

Etkinliğin ilk bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Selin Yakarışık katılımcılara lösemi, erken teşhis ve tedavi süreçleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda hastalığın klinik yönleri ve toplumun farkındalığının tedavi sürecindeki rolü vurgulandı; ayrıca erken teşhisin hasta sonuçlarına etkisi üzerinde duruldu. Programda lösemiyle mücadeleyi kazanmış kişiler de kendi yaşam öykülerini ve tedavi süreçlerindeki deneyimlerini paylaşarak, dinleyicilere gerçekçi ve umut verici perspektifler sundu.

gör beni sergisinin mesajı:

Sunum ve paylaşımların ardından ressam Aslı Vize tarafından hazırlanan Gör Beni adlı resim sergisinin açılışı yapıldı. Sergide yer alan eserler, lösemiyi hastalığın tanımı olmaktan çıkarıp insan ruhu, umut ve mücadele ekseninde yorumluyor. Katılımcılar eserleri inceleyip ressamdan tabloların ardındaki hikâyeleri dinlerken serginin ziyaretçilere duygusal ve ilham verici anlar sunduğu görüldü.

Organizatörler, bu tür etkinliklerin sadece bilgilendirici olmakla kalmayıp hastaların ve ailelerinin moralini yükseltme ile toplumda uzun vadeli farkındalık oluşturma açısından da önemli olduğunu belirtti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ VE DENİZLİ TABİP ODASI İŞ BİRLİĞİYLE, LÖSEMİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ VE DENİZLİ TABİP ODASI İŞ BİRLİĞİYLE, LÖSEMİ HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN "LÖSEMİ BİR TANIDIR, GELECEK DEĞİL" PROGRAMI, SANAT VE BİLİMİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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